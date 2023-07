Le président américain Joe Biden étudie la possibilité d’un accord sécuritaire entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, incluant la normalisation des relations de Riyad avec ‘Israël’, c’est ce qu’a rapporté le jeudi 27 juillet le journaliste Thomas Friedman, du New York Times, cité par les médias israéliens.

Après des discussions ces derniers jours entre le président américain et son administration, M. Biden a envoyé Jake Sullivan, son conseiller à la sécurité nationale, et Brett McGurk, un haut responsable de la Maison Blanche chargé de la politique au Moyen-Orient, en Arabie saoudite, où ils sont arrivés jeudi matin, pour examiner la possibilité d’une telle entente.

Selon le journal, le président a donné son feu vert pour vérifier avec le prince héritier Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite si un tel accord est possible, et à quel prix.

« Un accord sécuritaire entre les États-Unis et l’Arabie saoudite incluant la normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et ‘Israël’ – tout en réduisant les relations entre l’Arabie saoudite et la Chine – serait important pour le Moyen-Orient. La paix entre Israël et l’Arabie saoudite, gardienne des deux villes les plus saintes de l’islam, La Mecque et Médine, ouvrirait la voie à la paix entre ‘Israël’ et l’ensemble du monde musulman, y compris avec des pays immenses comme l’Indonésie et peut-être même le Pakistan. Ce serait un héritage important de la politique étrangère de Joe Biden », estime le quotidien américain.

Et d’ajouter: « l’éventualité d’un tel accord placerait la coalition Netanyahu, qui comprend Smotrich et Ben Gvir, face au dilemme suivant : annexer la Cisjordanie ou bien faire la paix avec l’Arabie saoudite et l’ensemble du monde musulman. Mais avant qu’un tel choix – annexion ou normalisation – ne soit présenté au gouvernement israélien, il reste encore un long chemin à parcourir ».