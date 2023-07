Le commandant de l’aviation de l’armée de terre iranienne affirme que l’armée de terre de la République islamique d’Iran possédait la flotte d’hélicoptères la plus puissante d’Asie occidentale et disposait des systèmes de radar et de missiles les plus avancés de toute la région.

Le général de brigade Youssef Qorbani a fait cette remarque lors d’une cérémonie, le dimanche 30 juillet.

En allusion à la technologie de pointe de la flotte d’hélicoptères de l’aviation de l’armée de terre, le général Qorbani a ajouté que l’aviation de l’armée de terre assurait un soutien efficace au maintien de la sécurité des frontières, grâce à sa forte présence dans les zones frontalières.

« Aujourd’hui, l’aviation de l’armée de terre iranienne a atteint un très haut niveau de préparation au combat, et ce, malgré de sévères sanctions occidentales contre l’Iran dans divers domaines », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’industrie aérospatiale des forces armées iraniennes avait atteint l’autosuffisance dans divers domaines notamment dans la fabrication de composants nécessaires ou des équipements de pointe de fabrication nationale comme des appareils de vision nocturne qui ont été installés sur des hélicoptères de l’armée de terre iranienne.

« Aujourd’hui, l’aviation de l’armée de terre iranienne possède la flotte d’hélicoptères la plus grande et la plus puissante d’Asie occidentale », a déclaré le général Qorbani, ajoutant que les hélicoptères de l’armée de terre étaient équipés de systèmes de vision nocturne de pointe et de missiles de frappe de précision, contribuant au renforcement de la puissance de dissuasion exemplaire de la République islamique d’Iran.

Les experts et techniciens militaires iraniens ont ces dernières années fait des progrès substantiels dans la fabrication d’une large gamme d’équipements militaires, rendant les forces armées autosuffisantes dans le secteur de l’armement.

Les produits militaires de fabrication iranienne ont également trouvé de nombreux clients dans le monde.

Les responsables iraniens ont averti à plusieurs reprises que le pays n’hésiterait pas à renforcer ses capacités militaires entièrement destinées à la défense soulignant que les capacités de défense de l’Iran ne feraient jamais l’objet de négociations.

Source: Avec PressTV