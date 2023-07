Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, no Ashura, o décimo dia do mês do Moharram, nos subúrbios de Beirute, no sábado 29 de julho de 2023

Em seu último discurso neste sábado para a comemoração do luto da Ashura, proferido após a recitação da epopeia do Imam Hussein e da marcha da lealdade, o Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah declarou: « Neste dia de luto e condolências, dirigimo-nos ao maior Mensageiro de Deus Mohamed (S), ao Comandante dos Fiéis o Ali, à Senhora Zahraa, ao Imam Hassan e a todos os nossos Imames, mestres e líderes e ao Imam do nosso tempo atual, para expressar-lhes a nossa compaixão pelo que aconteceu com seus nobres, seus filhos e seus companheiros e expressar a eles nossa lealdade e devoção…

Dirigindo-se ao público que compareceu às dezenas de milhares na celebração, Nasrallah continuou: « Sua mensagem através de sua presença direta e punhos erguidos mostra a paciência, a firmeza, a permanência no chão, a resistência e a firme determinação para seguir este caminho ».

Profanação do Alcorão: Eles deveriam saber

Sayed Nasrallah falou sobre a profanação dos sacrossantos islâmicos, tendo como pano de fundo os acontecimentos na Suécia e na Dinamarca nas últimas semanas.

“Os governadores da Suécia e Dinamarca e de todo o mundo devem ouvir que somos uma Ummah que não tolerará agressão ou abuso cometido contra seus símbolos e sacrossantos, contra seu Profeta ou seu Alcorão. Não somos como os outros povos que aceitam esse tipo de frente. Nos próximos dias, os países islâmicos e seus chanceleres devem tomar decisões sobre o nível de violação e agressão na Suécia e na Dinamarca e enviar uma mensagem aceita e categórica de que a agressão será enfrentada novamente com um boicote diplomático e econômico. Se os países se abstiverem de rejeitar esta humilhação, a aversão e a motivação da juventude muçulmana em todo o mundo devem agir com responsabilidade e punir aqueles que profanam e queimam o Alcorão em defesa de sua religião.

Todos os jovens muçulmanos do mundo permanecem em estado de vergonha se o governo não parar com essa agressão. O mundo verá os zelosos jovens que estão presentes na defesa do Alcorão”.

Profanação de Al-Aqsa: O tumor cancerígeno deve ser extirpado

O líder do Hezbollah se pronunciou posteriormente sobre as incursões de colonos israelenses na esplanada da mesquita de al-Aqsa, na cidade sagrada de al-Quds: « A reunião dos países do Conselho de Cooperação Islâmica também deve se posicionar sobre as incursões na Mesquita de Al-Aqsa. A entidade sionista é a mentira, o germe da corrupção em nossa região e o tumor cancerígeno que assola a região, que só conhecerá a paz quando este tumor cancerígeno não for desenraizado”.

Em seu discurso, Sayyed Nasrallah reiterou o apoio inabalável do Hezbollah à causa palestina.

“O povo palestino oprimido e paciente tem o direito de obter o apoio de todos os povos livres do mundo. Dos subúrbios ao Sul de Beirute, nós do Hezbollah e da Resistência Islâmica no Líbano mostramos nosso total apoio ao povo palestino. Consideramos a nossa luta uma e o nosso futuro o mesmo”.

Sobre Iêmen, Síria e Bahrein

Posteriormente, Nasrallah abordou a situação no Iêmen.

“A trégua extraoficial não é suficiente para o querido povo iemenita, que tem direito ao fim da agressão e do embargo contra eles.”

Sobre a questão da Síria, Sua Eminência disse: “Toda pessoa livre e honrada deve contribuir para quebrar o cerco imposto pela lei de César à Síria”.

Sobre o Bahrein, condenou a mudança demográfica perpetrada neste emirado que expulsa e aprisiona seus nativos e naturaliza pessoas de todo o mundo.

A Resistência está pronta para enfrentar a loucura israelense

Sobre a situação no Líbano, o Líder do Hezbollah disse: “O Líbano está sujeito a novas provocações e agressões do inimigo. Israel, que ainda ocupa parte do nosso território, recuperou parte da aldeia de Ghajar e fala descaradamente das provocações do Hezbollah. Eu os advirto contra qualquer loucura ou qualquer opção arriscada. A Resistência não negligenciará nenhuma de suas responsabilidades, nem em termos de dissuasão, nem em termos de libertação. A Resistência estará pronta para qualquer opção e não se calará em caso de loucura (israelense). É “Israel” que viola nosso espaço aéreo e continua ocupando nossas terras”.

Sobre o expediente da vaga presidencial no Líbano que persiste desde julho de 2022, afirmou: “Devemos abrir a porta para diálogos bilaterais sérios e persistentes que possam abrir uma brecha no atual impasse sobre a questão das eleições presidenciais. É nisso que estamos trabalhando e cooperando e esperamos conseguir. Enquanto isso, o governo interino deve continuar assumindo a responsabilidade”.

Confrontando a promoção da homossexualidade no Líbano

Sayed Nasrallah não deixou de estigmatizar os esforços de alguns partidos para promover a homossexualidade na terra dos Cedros, questão que levantou durante um de seus discursos na comemoração de Achoura.

Explicando sobre o assunto: “No Líbano, o perigo é iminente através de certas associações e da distribuição de livros infantis que promovem a cultura perversa. O governo libanês e o Ministério da Educação devem trabalhar pela proteção das crianças do Líbano e da próxima geração”.

Perante todos os desafios existentes, Sua Eminência assegura: “É nosso dever estar presentes em todas as áreas e em todos os cenários, quaisquer que sejam os sacrifícios e as dores. Jamais devemos abandonar o campo, principalmente diante do Grande Satã (EUA, nota do editor) que se aproveita da presença da entidade usurpadora para sitiar a região e saquear seus recursos. A batalha está aberta pela defesa do Líbano, o Ummah e lugares sagrados. Declaramos que estamos sempre prontos para defender nosso povo, para que nosso país viva com segurança, dignidade e soberania. Defenderemos seu petróleo, seu gás e sua água dos saques”.

Nós nunca iremos nos render

Sayed Nasrallah concluiu seu discurso dizendo: “Rejeitamos todo tipo de humilhação, não aceitamos ser submissos ou humilhados. E nunca iremos capitular. Quando o inimigo nos encurrala entre o combate e a humilhação, este inimigo não sabe através do tempo que somos filhos de Hussein (S). Comprometemo-nos com o Imam Hussein a perseverar em seu caminho, a carregar sua bandeira, e seu sangue puro corre em nossas veias e enfrentaremos todos os tiranos da terra. No início de cada ano da Hejra, dizemos Labayka ya Hussein para ele. Nosso grande chamado sempre será ‘Labayka ya Corão, Labayka ya Hussein, Labayka ya Mahdi’”. (Tradução: “Serviremos o Alcorão, Imam Hussein e Imam al-Mahdi)”.

