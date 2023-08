Le pape François a condamné les récentes offenses perpétrées au Saint Coran en Suède et au Danemark, les qualifiant « d’acte barbare ».

Dans une lettre adressée à l’attention d’Abdul Karim Paz, érudit islamique argentin, et représentant de la Fondation islamique argentine, il a indiqué que tels actes barbares « étouffent le dialogue international ».

La semaine dernière, Paz avait envoyé une lettre au chef de l’Église catholique, dans laquelle il critiquait les actes répétés d’autodafés des exemplaires du Livre sacré des musulmans, les décrivant d’actes « hostiles à l’unité abrahamique ».

A noter que la plus haute référence religieuse chiite en Irak, le grand ayatollah Ali al-Sistani, a lui aussi envoyé un message au pape François.

Il y a souligné « l’importance des efforts concertés pour promouvoir une culture de coexistence pacifique, rejeter la violence et la haine, et établir les valeurs d’harmonie entre les peuples, fondées sur le respect des droits et le respect mutuel entre les adeptes des différentes religions et courants intellectuels ».

Il a ajouté : « Les tragédies subies par de nombreux peuples et groupes ethniques et sociaux dans de nombreux endroits à l’est et à l’ouest de la terre, ainsi que la persécution intellectuelle et religieuse pratiquée à leur encontre, la suppression des libertés fondamentales et l’absence de justice sociale, ont joué un rôle dans l’émergence de certains mouvements extrémistes qui n’hésitent pas à en attaquer d’autres, ceux qui diffèrent avec eux par la pensée ou la croyance ».

Il a souligné l’importance que « chacun accorde plus d’attention à la réparation de ces griefs et fasse ce qu’il peut pour parvenir à une mesure décente de justice et de tranquillité dans diverses sociétés, ce qui contribuera à réduire les manifestations de haine et de violence en général ».

Le message de sayed Sistani a évoqué la visite historique du pape en Irak en mars 2021.

« L’importante rencontre qui m’a réuni avec vous dans la ville sainte d’al-Najaf est devenue une motivation pour de nombreux adeptes des religions islamique et chrétienne et d’autres religions, pour faire preuve de plus de tolérance et de bonne volonté en vue d’une meilleure coexistence avec ceux qui ne sont pas d’accord avec eux en matière de religion et de croyance », a-t-il écrit.

Le mois de juin dernier, le pape François avait exprimé sa « colère et son dégoût » face à l’autodafé d’exemplaires du Coran en Suède, en disant : « Je me sens indigné et dégoûté par ces actions ».

Source: Médias