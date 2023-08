Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, na Cerimônia em Memória do grande estudioso Sheikh Afif Al-Nabulsi, na tarde da quinta feira, 03 de agosto de 2023

Redação do site

O Secretário-Geral do Hezbollah mais uma vez criticou fortemente os Estados Unidos e seu papel no Líbano e na região, dizendo seus problemas: « São devidos à sua insolente interferência em todos os assuntos ».

Durante uma cerimônia de homenagem ao falecido clérigo libanês Sheikh Afif Al- Nabulsi, que morreu há algumas semanas, Sayed Nasrallah criticou a interferência americana no Líbano, Síria, Iraque e Iêmen. Segundo ele, os americanos atrapalham todas as possibilidades de soluções « Que, no entanto, estão disponíveis ». Também difamou a submissão ao ditame deles.

Portanto, “Cada um tem que enfrentar o Grande Satã tratando o com raiva e se livrar de sua hegemonia”, insistiu.

Sayed Nasrallah também falou do: « Acontecimento doloroso » da explosão do porto de Beirute, que está em sua terceira comemoração.

Segundo ele, a verdade sobre esta explosão mortal e destrutiva foi desperdiçada devido à sua politização, lembrando que desde o início alguns meios de comunicação libaneses trabalharam para « Acusar o Hezbollah e continuam a fazê-lo ».

Ideias principais do discurso

Na primeira parte do discurso, Sayed Hasan Nasrallah homenageou as qualidades do falecido Sheikh Afif Al-Nabulsi, a quem descreveu como : »Um dos precursores desta abençoada marcha jihadista » no Líbano e evocou seu papel.

“Na década de 60 do século passado, enfrentamos desafios muito perigosos em quase todas as áreas. Um deles era a identidade religiosa. Principalmente porque nossa geração naquela época era destino de várias correntes ideológicas que nada tinham a ver com o Islã. E isso na ausência de instituições reais que possam assumir suas responsabilidades para enfrentar esses perigos e proteger as gerações.

Nasrallah destacou o surgimento de uma nova geração de religiosos que desempenhará um papel crucial neste confronto.

“Podemos qualificar os anos 60 e 70 como os das grandes mudanças. Uma nova geração de jovens religiosos que foram para a cidade de Najaf e seguiram os cursos do grande Ulema cujo dito Mohamad Baqer al-Sadr havia retornado ao Líbano.

Imam Moussa Sadr havia retornado ao Líbano, então Sayed Mohamad Hussein Fadlallah e Sheikh Mohamad Mahdi Chamseddine e outros como Sheikh Ragheb Harb e Sayed Abbas Moussawi. Sheikh Afif Al-Nabulsi foi um deles…

Essas personalidades tiveram um papel preponderante no enfrentamento das ideologias que haviam invadido nossa sociedade.

Aqueles que extraíram suas ciências religiosas do dito Mohamad Baqer al-Sadr, é normal que apoiam o Imam Khomeini. Como Sheikh Afif Al-Nabulsi e Sayed Abbas al-Moussawi.

Aqueles que planejaram a invasão israelense do Líbano fizeram cálculos muito precisos. Essa invasão poderia ter alcançado seus objetivos traçados pelos Estados Unidos especialmente dentro da comunidade xiita por causa das duras condições pelas quais passaram. Foi dessa comunidade que partiu a resistência e graças aos seus trabalhos e lutas, os planos dos inimigos não obtiveram sucesso”.

Segundo Sayed Nasrallah, desde o início da resistência, Sheikh Afif Naboulsi deu-lhe tudo até o fim de sua vida. Recordando que a sua casa e o centro cultural construído em Saida foram destruídos durante a guerra israelita contra o Líbano em julho de 2006 :“O que reforçou a sua firmeza e a sua resiliência”.

« O Sheikh Naboulsi estava perfeitamente ciente dos acontecimentos no Líbano e na região e identificou claramente quem é o principal inimigo, o projeto em andamento e quem está por trás dele », sublinhou ainda.

O líder do Hezbollah continuou seu discurso criticando o papel dos Estados Unidos que impede a solução do problema de eletricidade no Líbano.

“Consideramos que o principal problema da nossa região decorre da interferência insolente dos Estados Unidos em tudo, nos assuntos culturais e políticos. Já se passaram dois anos desde que os americanos prometeram ao Líbano fornecer eletricidade da Jordânia e gás do Egito. Quando o Hezbollah conseguiu levar ajuda iraniana ao Líbano, os Estados Unidos impediram o governo libanês de recebê-la. Todo o sofrimento na Síria, por exemplo, também se deve às sanções americanas e à Lei de César. A ocupação americana está impedindo o governo sírio de acessar os campos de petróleo e gás a leste do Eufrates e os americanos estão saqueando-os.

Alguns no Líbano estão zangados com este ou aquele ministro. Mas devemos derramar a raiva contra o grande satanás que impõe suas ordens e nega a eletricidade ao povo libanês.

Em troca dessa ultrajante e insolente interferência americana em tudo, somos confrontados com a cultura de submissão aos desejos americanos.

Certamente existem muitas áreas que podem trazer muito dinheiro para o orçamento libanês, porém, as respostas que recebemos é sempre a proibição da Embaixada dos Estados Unidos que nega qualquer avanço dos libaneses.

Ficamos orgulhosos quando dizem que fazemos parte do eixo da negação. Isso significa que não somos escravos ou instrumentos da Embaixada Americana, mas somos pessoas íntegras e mestres.

Se aspiramos a uma solução no Líbano, devemos nos livrar dessa submissão e humilhação dos americanos.

Sayed Nasrallah falou sobre o papel dos Estados Unidos em impedir que os iraquianos paguem ao governo iraniano o preço da eletricidade que vende a eles, e eles dizem que o Irã está cortando a eletricidade para os iraquianos.

Segundo ele, também são “Os americanos que constituem o obstáculo essencial para o fim da guerra no Iêmen”.

Sobre a questão palestina, sua eminência disse que « Qualquer solução entre os dois Estados é desperdiçada por causa dos EUA”.

E para concluir: “Aqueles que esperam algo dos americanos nos campos político, econômico e cultural, só colherão seus valores perversos”.

O chef do Hezbollah também abordou o caso da explosão mortal no porto de Beirute, ocorrida em agosto de 2020.

“Expressamos nossas condolências a todos os feridos na explosão do porto de Beirute em 4 de agosto no porto. Infelizmente, as pessoas ainda não sabem o que aconteceu.

Quem escondeu a verdade na questão da explosão do porto são aqueles que politizaram o assunto. A verdadeira razão para o desperdício da verdade na explosão do porto de Beirute é que alguns vincularam essa questão a eventos regionais”.

“Os americanos nos levarão a uma realidade dolorosa e desastrosa por causa de sua extensa interferência e por causa de sua hegemonia no Líbano”, afirmou.

Referindo-se aos conflitos recentes no campo palestino de Ain al-Helwé, no sul do Líbano, Sayed Nasrallah observou que a mesma mídia que culpou o Hezbollah pela explosão no porto de Beirute argumenta que a causa do que está acontecendo lá também é o Hezbollah.

Afirmando: “Essa mídia é a mídia da mediocridade e da desinformação”.

« Não somos os responsáveis pelos conflitos no campo de Ain al-Helwé, pelo contrário, somos contra esses confrontos e estamos trabalhando para resolver o caso. Pedimos a todos os grupos envolvidos que parem essas brigas”, pediu.

Fonte: Al Manar