Il y a environ deux mois, une organisation secrète d’affiliation inconnue est apparue dans les régions de Hayaat Tahrir al-Sham d’affiliation inconnue, après la campagne menée par Hayaat Tahrir al-Sham contre des cellules dans ses rangs, qui travaillaient au profit de la Coalition internationale et de la Russie, touchant plus de 80 dirigeants et membres qui occupaient des postes sensibles.

L’organisation a commencé ses opérations en procédant à la première liquidation sur le terrain contre un chef de la sécurité à Hayaat Tahrir al-Sham, après avoir été piégé dans une embuscade sur l’autoroute Bab al-Hawa, au nord d’Idlib, et que des aveux lui ont été extorqués, puis il a été abattu directement.

Cette opération a été suivie de barrages routiers et de la mise en place de postes de contrôle sur les routes principales, à la recherche d’hommes armés appartenant à Hayaat Tahrir al-Sham.

Les opérations de l’organisation Bouclier de la Révolution ont été répétées et ont mené des attaques distinctes dans plusieurs zones au nord d’Idlib, ciblant le quartier général et les points de contrôle de Hayaat Tahrir al-Sham, sans aucune déclaration ni commentaire de l’organisation concernant les attaques sur ses combattants, dans une zone géographique précise au nord d’Idlib, où la nouvelle organisation est active.

L’organisation Bouclier de la Révolution s’est transformée en un spectre qui sème la peur et l’anxiété dans le cœur des combattants de Hayaat Tahrir al-Sham, devenus très vigilants, afin d’éviter toute attaque qui pourrait les viser, d’autant plus que les informations disponibles confirment que l’organisation se déplace librement, en utilisant des voitures Tahrir al-Sham, vêtus des mêmes vêtements et brandissant le même drapeau.

Hayaat Tahrir al-Sham a publié une circulaire secrète, qui a été divulguée par des militants proches de certains des dirigeants de Tahrir al-Sham, indiquant qu’aucun convoi ou groupe affilié au mouvement Tahrir al-Sham n’est habilité à se rendre dans tous ses points sans décision afin de surveiller tout mouvement suspect de l’organisation secrète.

Les opérations de l’organisation fantôme, telle qu’elle est maintenant décrite par les habitants des zones contrôlées par al-Julani, se sont déplacées pour inclure une nouvelle zone géographique du nord à l’ouest, près de l’entrée de la ville d’Idlib, où ses attaques a pris pour cible l’un des postes de contrôle les plus importants de Tahrir al-Sham près de l’entrée ouest de la ville d’Idlib, connu sous le nom de poste de contrôle de Kazia où des affrontements ont eu lieu faisant plusieurs morts et blessés sans enregistrer aucune perte dans les rangs de l’Organisation de la Révolution.

Plus de deux mois après l’émergence de l’organisation, le débat se poursuit pour savoir qui la soutient, entre ceux qui la voient comme une organisation affiliée à al-Julani, qu’elle utilise pour liquider ceux qu’elle considère comme des traîtres dans le rangs du Tahrir al-Tahrir, en raison de la facilité de ses déplacements dans des zones sensibles regorgeant de postes de contrôle et de postes de sécurité. Et parmi ceux qui y voient une organisation populaire, qui a pour but de se venger de la criminalité pratiquée par al -Julani contre le peuple, les restrictions économiques résultant des lourdes taxes qu’il leur impose, et le monopole de tous les aspects de la vie économique, en plus des campagnes d’arrestation en cours contre le peuple.

