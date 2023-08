Le chef adjoint du Conseil exécutif du Hezbollah, Cheikh Ali Daamouch a rejeté l’idée que la communauté chrétienne soit hostile à la résistance, accusant des médias hypocrites d’œuvrer pour semer la haine.

Dans son sermon de la prière du vendredi dans la mosquée Sayeda Zeinab dans la banlieue sud de Beyrouth, il a déclaré : « Notre peuple loyal au Liban a toujours soutenu la résistance, par tous les moyens. Il a résisté, enduré, et consenti des sacrifices avec constance et continue à le faire ».

Le religieux responsable au Hezbollah a tenu ces propos deux jours après l’incident du renversement d’un camion du Hezbollah à Kahale, un quartier chrétien, et au cours duquel un combattant de la résistance a été tué par des tirs de feu d’un habitant, avant d’être abattu. Durant cet évènement, certains médias et télévisions locaux ont mené une campagne de haine intercommunautaire.

« Tous les Libanais connaissent l’ampleur des réalisations de la résistance pour le Liban et l’ampleur des sacrifices qu’elle a consenties dans le but de défendre les Libanais, dans toutes leurs communautés et leurs composantes, que ce soit face à l’ennemi sioniste ou face au terrorisme takfiri », a affirmé cheikh Daamouch.

Et de poursuivre exposant les raisons pour lesquelles une atmosphère sectaire règne depuis : « l’environnement chrétien en général connaît ces faits sur la résistance, et ce n’est pas un environnement hostile à la résistance. Mais le volume d’incitation, de désinformation et de mensonges exercés par les milices chrétiennes et des médias malveillants payés pour répandre des mensonges et se mobilisent jour et nuit les Libanais contre la résistance, c’est ce qui crée une atmosphère hostile à la résistance chez les chrétiens ». ‏

