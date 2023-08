Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a souligné que l’Iran n’avait jamais abandonné la voie des négociations et de la diplomatie et que le pays avait toujours poursuivi ses efforts pour neutraliser les sanctions illégales.

« Les efforts se poursuivront jusqu’à l’obtention des résultats ultimes et la pleine réalisation des droits de l’Iran », a-t-il déclaré.

Soulignant les efforts ininterrompus de l’Iran pour annuler les sanctions illégales, le chef de la diplomatie a souligné que Téhéran n’avait pas abandonné les négociations et la diplomatie.

Dans un message sur son compte sur X, le site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter, Amir-Abdollahian a déclaré que le gouvernement du président iranien Ebrahim Raïssi s’est concentré sur une diplomatie dynamique pour répondre aux intérêts nationaux depuis son entrée en fonction en août 2021.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que l’Iran n’avait jamais abandonné le cours des négociations et de la diplomatie alors qu’il poursuivait ses efforts pour neutraliser les sanctions illégales.

Ses commentaires sont intervenus après que le ministère des Affaires étrangères a confirmé le processus en cours de déblocage de 6 milliards de dollars de fonds iraniens, qui ont été illégalement détenus en Corée du Sud en raison des sanctions américaines.

Le ministère a souligné que la libération des fonds a toujours été à son ordre du jour, notant que ces fonds étaient « illégalement bloqués » sous prétexte des « inquiétudes des banques étrangères concernant les sanctions oppressives américaines ».

À cet égard, des sources bien informées ont déclaré à l’agence de presse Fars que les avoirs iraniens sont transférés sur des comptes au Qatar et qu’un accord a été conclu concernant la conversion du won (la monnaie de la Corée du Sud) en euros.

Ces sources ont également précisé que le départ des prisonniers américains interviendra après le transfert définitif des avoirs iraniens en devises sur un compte à la Banque centrale du Qatar.

Ali Bagheri, vice-ministre iranien des Affaires étrangères et négociateur en chef de la République islamique d’Iran a déclaré jeudi 10 août, à ce propos que « le processus de déblocage des milliards de dollars des avoirs de l’Iran, saisis illégalement par les Etats-Unis depuis plusieurs années, a commencé ».

L’Iran a reçu la garantie nécessaire au respect par Washington de ses engagements. La libération de plusieurs Iraniens détenus illégalement aux Etats-Unis s’inscrit dans ce contexte.

Jeudi soir, le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué concernant la libération des avoirs iraniens saisis et la libération d’un certain nombre de prisonniers illégalement détenus par les États-Unis.

Plus tôt, le ministre des Affaires étrangères s’était prononcé sur la question de l’échange de prisonniers. Le mardi 8 août, Hossein Amir-Abdollahian a déclaré que l’échange de prisonniers est une question humanitaire.

« Des messages ont été échangés entre nous et la partie américaine via Oman et le Qatar pendant des mois. De notre point de vue, la question de l’échange de prisonniers est une question humanitaire et nous n’avons pas de conditions préalables pour cela. Nous avons informé les parties intermédiaires à cet égard que nous sommes prêts à échanger des prisonniers dans le cadre convenu », a-t-il noté.

