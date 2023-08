Les médias israéliens ont rapporté, ce mardi 15 août, que le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, fait preuve de connaissance dans l’analyse de nos affaires intérieures.

Yossi Yehoshua, correspondant et analyste des affaires militaires pour le journal Yedioth Ahronoth, a déclaré : « Peut-être devrions-nous terminer avec les mots de Nasrallah, qui montrent une connaissance dans l’analyse des affaires intérieures d’Israël.

Sayed Nasrallah avait déclaré, le 14 août, à l’occasion du 17e anniversaire de la victoire dans la guerre de juillet 2006:

« Ils n’ont pas une véritable armée puissante et légendaire. Toutes les réalisations proviennent uniquement des airs ».

Et d’ajouter: « Maintenant, à la lumière de la division politique en Israël, l’armée israélienne se trouve dans sa pire condition, c’est ce que disent les responsables israéliens et les officiers de réserve », notant que « ces divisions sont apparues à la une ces derniers jours entre le premier ministre, le chef d’état-major et l’armée de l’air ».

Selon Sayed Nasrallah, « le vrai coup porté à l’armée arrivera uniquement si la nouvelle loi sur le recrutement des extrémistes religieux est adoptée, et en fait ils ont dit que si cette loi était adoptée, ce serait un coup dur pour l’armée ».

Sayed Nasrallah faisait référence à la menace des réservistes israéliens d’amplifier le mouvement de désertion en cas de vote du texte controversé de l’exemption des orthodoxes.

Yehoshua a estimé: « Le fait que Nasrallah se sente si à l’aise d’être notre analyste militaire et politique, c’est une très bonne raison de s’inquiéter. »

Les autres médias israéliens ont également commenté le discours de Sayed Nasrallah.

Le quotidien israélien Maariv a mis l’accent sur la menace de Sayed Nasrallah adressée contre le ministre de la Sécurité, Yoav Gallant : « Si vous partez en guerre contre le Liban, vous retournerez à l’âge de pierre ».

Pour sa part, le commentateur des affaires arabes sur Channel 13, Hezi Smentov, a déclaré : « Le secrétaire général du Hezbollah continue de montrer sa connaissance envers la situation politique en Israël, en annonçant dans son discours que l’armée israélienne se trouve dans sa pire condition après les divisions qui frappent Israël ».

Sayed Nasrallah avait souligné dans son discours que « si la bataille se transforme en une bataille avec l’axe de la résistance, il n’y aura plus quelque chose qui portera le nom d’Israël », soulignant que « l’axe de la résistance se trouve sur une voie ascendante ».

Sayed Nasrallah a également indiqué que: « L’ennemi est passé de la phase offensive à la défensive. L’armée israélienne souffre du manque de l’esprit combatif et de la confiance entre les soldats et leurs commandants, ainsi que d’une faible motivation à adhérer aux unités de combat et de l’absence des réalisations sur le terrain, citons comme preuve la tentative ratée d’incursion à Gaza…Depuis la guerre de 2006, l’armée israélienne est en déclin ».