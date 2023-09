Comme en Irak, le Liban aussi a eu ses marches d’al-Arbaïn sur son sol pour exprimer l’attachement des fidèles à l’imam Hussein, 30 jours après l’Achoura qui célèbre son martyre.

La plus importante de ces marches s’est déroulée à l’est du Liban en direction du mausolée de sayeda Khawla, la fille de l’imam Hussein. Celui-ci se trouve à l’entrée sud de la ville de Baalbek. Organisée par le Hezbollah le mercredi, elle a été baptisée « le convoi des tristesses ».

Toutes le routes menant au mausolée ont été envahies par les fidèles. Mais la marche principale a eu lieu sur la route internationale menant depuis la localité de Riyaq. Les fidèles ont parfois traversé une distance de près de 20 km. Tout au long de la route, des kiosques et des stands d’hospitalité ont été établis par les gens eux-mêmes, offrant toutes sortes de nourriture et de boissons aux pèlerins. Des dizaines de tentes ont été installées pour les moments de repos.

Arborant les bannières et les portraits de martyrs de la Résistance islamique, les équipes de scout de l’imam a-Mahdi, ont ouvert la marche.

Ont participé à la célébration des personnalités politiques et religieuses du Hezbollah, dont le membre du conseil de la Choura, cheikh Mohamad Yazbek, les députés Ibrahim Moussaoui, et Hussein Alhaj Hassan et autres…

D’innombrables fondations du Hezbollah étaient représentées : la Fondation des martyrs, celle du Jihad pour la reconstruction, la Mobilisation estudiantine, le Comité d’aide de l’Imam Khomeiny, ainsi que tous les secteurs dans cette région.

L’organisme de Santé islamique, institution médicale du Hezbollah a organisé en partenariat avec l’hôpital universitaire Dar Al Amal, une campagne de don de sang baptisée : « Don de sang ».

D’autres marches ont eu lieu au sud du Liban. L’une d’entre elles a emprunté la route menant au mausolée du compagnon du prophète Jésus, le prophète Chamoun, dans la localité de Chamaa.



Dans la nuit, des majlis récitant l’épopée de l’imam Hussein ont été récités dans les mosquées, les mausolées et les husseiniyas des localités libanaises.

