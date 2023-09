La Chine a annoncé ce samedi que « ses forces étaient en état d’alerte maximale, alors que deux navires militaires américains et canadiens traversaient le détroit de Taiwan », selon un porte-parole militaire chinois.

Le porte-parole militaire chinois Shi Yi a déclaré que le commandement de la zone de l’Est de l’armée chinoise « a organisé ses forces navales et aériennes pour suivre de prés la trajectoire des deux navires et rester en état d’alerte conformément aux lois et règles ».

Dans un communiqué, Yi a ajouté que « les forces chinoises dans cette région restent en alerte permanente et qu’elles défendront résolument la souveraineté et la sécurité nationales, ainsi que la paix et la stabilité régionales ».

Shi Yi a souligné que « les deux navires, l’américain Johnson et le canadien Ottawa , avaient exagéré leur traversée du détroit ».

Il est à noter que la Chine a accru sa préparation militaire ces derniers mois, en plus d’organiser diverses manœuvres et patroullies militaires, de sorte que Pékin rappelle que Taiwan fait partie intégrante de son territoire et s’engage à en reprendre le contrôle.

De leur côté, Washington et ses alliés occidentaux ont récemment mis davantage l’accent sur l’importance de garantir la liberté de navigation et ont augmenté les patrouilles de leurs navires militaires à travers le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale, dans le but d’affirmer qu’ ils se trouvent dans les eaux internationales et hors du contrôle chinois.

Source: Médias