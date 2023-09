La guerre des gangs en Suède conduit à une vague de violence « sans précédent », a estimé mercredi le directeur de la police nationale, après plusieurs fusillades mortelles en une semaine.

« Ces derniers temps ont eu lieu un nombre de meurtres et d’explosions sans précédent », a déclaré lors d’une conférence de presse Anders Thornberg, chef de la police nationale.

« Plusieurs garçons de 13 à 15 ans ont été tués, la mère d’un criminel a été exécutée chez elle, un jeune homme à Uppsala a été abattu alors qu’il se rendait au travail », a-t-il énuméré. Les commanditaires de ces meurtres se trouvent souvent à l’étranger, a-t-il précisé.

Plusieurs fusillades ont eu lieu cette semaine en Suède: quatre dans la ville universitaire d’Uppsala – dont deux mortelles-, et deux à Stockholm – où un adolescent de 13 ans a perdu la vie.

La Suède est depuis plusieurs années aux prises avec une guerre de gangs qui se disputent le trafic d’armes et de drogues.

En 2022, 90 explosions et 101 tentatives d’attaques à l’explosif ont été recensées, selon les données de la police suédoise. Au 15 août 2023, 109 explosions ont déjà été enregistrées dans le pays.

Les conflits entre ces bandes criminelles coûtent la vie à des personnes innocentes, a insisté M. Thornberg: « les citoyens ont peur, l’insécurité augmente. En outre, nous avons relevé notre niveau d’alerte terroriste dans le pays ».

« Plusieurs personnes ont été arrêtées et des armes confisquées rien qu’à Uppsala, où la situation est très grave », a souligné Ulf Johansson, un responsable de la police de la région d’Uppsala, ville située à 70km au nord de Stockholm, lors de cette conférence de presse.

La Suède a connu 391 fusillades en 2022, dont 62 mortelles, contre 45 personnes tuées par balle un an plus tôt.

Source: AFP