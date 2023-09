Des quartiers entiers submergés par l’eau et la boue, des glissements de terrain, d’énormes destructions. La ville libyenne de Derna offrait, ce mercredi, un paysage apocalyptique après des inondations dévastatrices qui ont fait plus de 3800 morts et 10000 disparus.

Le bilan ne cesse de grimper dans cette ville de l’est de la Libye, au bord de la mer Méditerranée, frappée, le dimanche 10 septembre, par la tempête Daniel, où des corps enveloppés dans des couvertures jonchent les rues ou sont entassés dans des pick-up en route vers les cimetières.

Au moins 30000 personnes qui vivaient dans cette cité de 100000 habitants ont été déplacées, a indiqué l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et les incertitudes demeurent sur le nombre exact de victimes de la catastrophe, vu l’important nombre de disparus.

Corps rejetés par la mer

Des images, diffusées sur les réseaux sociaux par les chaînes locales, montrent des scènes de désolation à Derna: routes disparues sous la boue, bâtiments dévastés, ponts emportés, glissements de terrain. Des corps ont commencé dès mardi à être rejetés par la mer, qui a viré de couleur en devenant marron comme la boue.

التقارير المخيفة عن فيضان #ليبيا تشير إلى أن حجم الكارثة أكبر من كل التصورات، وأن الناس لاتزال تعيش حجم الصدمة،فقد جرف الفيضان أحياء كاملة بسكانها إلى البحر وتشير صحيفة تلجراف إلى أن عدد المفقودين يزيد على عشرة آلاف .. »انا لله وانا اليه راجعون » #ليبيا_تستغيث pic.twitter.com/xnQ4vPALbx — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) September 12, 2023

La ville n’est plus accessible que par deux entrées au sud (sur sept habituellement), des pannes d’électricité généralisées et des perturbations du réseau de télécommunication y limitent les communications, selon l’OIM.

Outre Derna, 3000 personnes ont été déplacées à al-Bayda et plus de 2000 à Benghazi, d’autres villes situées plus à l’ouest.

Plus de 3000 enterrements ont déjà eu lieu

Selon le porte-parole du Ministère de l’intérieur du gouvernement en place dans l’est du pays, le lieutenant Tarek al-Kharraz, 3840 morts ont été recensés à Derna, dont 3190 ont déjà été enterrés mardi. Au moins 400 étrangers, essentiellement des Soudanais et des Égyptiens, figurent parmi les victimes.

Au moins 250 corps ont été retrouvés mercredi, alors que plus de 2400 personnes sont toujours portées disparues, d’après lui.

Les autorités de l’Est craignent que le bilan définitif des inondations à Derna et dans des localités voisines ne soit beaucoup plus lourd devant l’ampleur de la dévastation et la difficulté de faire parvenir les secours.

Oussama Ali, porte-parole du Service de secours et d’urgence libyen, relevant du gouvernement internationalement reconnu de Tripoli, a fait état, mardi, d’un bilan de «plus de 2300 morts» et d’environ 7000 blessés à Derna, ainsi que de plus de 5000 disparus.

Un responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a fait état, lui, d’un nombre «énorme» de morts qui pourraient se compter en milliers, avec 10’000 disparus.

In Libya, thousands are feared dead in floods caused by torrential rains from Storm Daniel. Derna residents reported hearing loud explosions when dams near the eastern city collapsed, followed by a wall of water that « erased everything in its way. » pic.twitter.com/cOVQ6baNlW — DW News (@dwnews) September 12, 2023

«Énorme explosion»

Dimanche après-midi, la tempête Daniel a atteint la côte orientale de la Libye, touchant la métropole de Benghazi, avant de se diriger vers l’est. Quelques heures plus tard, les deux barrages sur Wadi Derna, qui retiennent les eaux de l’oued qui traverse la ville, ont lâché.

Des témoins ont indiqué à des médias libyens avoir entendu une «énorme explosion», avant que des torrents puissants n’atteignent la ville, débordant sur les rives, emportant vers la Méditerranée les ponts et des quartiers entiers, avec leurs habitants.