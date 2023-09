Un site militaire israélien a été la cible de tirs près de la banlieue de Shweika, située au nord de la ville de Tulkarem en Cisjordanie, selon les médias israéliens et confirmé par un porte-parole de l’armée d’occupation.

La chaîne israélienne Kan a affirmé que « le site israélien a subi des tirs qui n’ont fait aucune victime parmi les soldats d’occupation ».

Le porte-parole de l’armée d’occupation a également annoncé qu’après que le site a été exposé aux tirs, les forces d’occupation ont procédé à une opération de ratissage au cours de laquelle des balles vides ont été trouvées dans la zone. Au cours du ratissage, les forces ont été exposées à des tirs et ont été ciblées par des jets d’engins explosifs par des combattants de la résistance palestinienne.

Le porte-parole de l’armée a ajouté que les résistants ont riposté en leur tirant dessus, sans qu’il y ait de victimes.

Il est à noter que le bataillon Tulkarem, affilié aux Brigades Al-Qods, a visé il y a quelques jours un poste de garde appartenant à l’armée d’occupation au passage de Taiba, à l’ouest de la ville, avec de lourdes rafales de balles, notant « qu’il a subi des coups directs », en réponse à l’assassinat du martyr Ayed Abu Harb, abattu par les soldats de l’occupation alors qu’il participait à la lutte contre la prise du camp de Nour Shams.

Les résistants du bataillon ont également ciblé le check-point Tsanoz, également à l’ouest de la ville, avec des rafales de balles lourdes et successives, en plus d’affronter les drones israéliens présents dans le ciel du camp de Tulkarem.

Avant cela, le bataillon Tulkarem a affronté les forces d’occupation pénétrant dans le camp de Nour Shams, et son unité du génie a fait exploser un certain nombre d’engins explosifs Saif 1 sur les véhicules d’occupation et les bulldozers blindés, causant des dommages directs à un certain nombre de véhicules.

À l’heure où les résistants de Cisjordanie font face aux attaques de l’occupation israélienne, les médias israéliens ont exprimé leur crainte des engins explosifs et des drones suicides, les décrivant comme la » prochaine menace » à laquelle l’armée devra faire face en Occident.

L’analyste militaire du site Internet de la Douzième chaîne, Shai Levy, a déclaré que « l’establishment de la sécurité israélien a depuis longtemps remarqué le travail des factions palestiniennes pour mettre la main sur des armes qui leur permettraient de mener des attaques plus meurtrières contre l’occupation ».

Levy a ajouté : « Les militants palestiniens, dont la plupart sont originaires de Jénine, Naplouse et Tulkarem, font beaucoup d’efforts pour renforcer l’infrastructure des missiles et multiplier les voitures piégées et les engins explosifs ».

Source: Médias