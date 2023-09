Le président cubain Miguel Díaz-Canel a appelé les pays du Nord à respecter les promesses et les engagements qu’ils ont faits envers les pays du Sud.

Dans un discours qu’il a prononcé ce lundi devant l’Assemblée générale des Nations Unies, Diaz-Canel a souligné que » les pays du Sud doivent être traités équitablement, en matière de développement durable, à travers un financement accru ».

Auparavant, lors du sommet du Groupe des 77+ , qui s’est tenu à La Havane, Diaz-Canel avait mis en garde contre « l’augmentation des souffrances que les pays du Sud subiront à l’avenir, en raison des conditions injustes dans le monde », appelant à « investir dans les facteurs nécessaires pour parvenir à un nouvel ordre mondial ».

Le président cubain a souligné que » les énormes sommes d’argent dépensées pour les guerres auraient dû être dépensées dans les pays du Sud » afin d’y parvenir au au développement durable.

Diaz-Canel a critiqué « l’exploitation des ressources scientifiques et humaines par les pays du Nord, d’une manière qui nuit à la capacité des pays du Sud à se développer et à innover », appelant à « se concentrer sur la recherche de stratégies capables de garantir la croissance aux pays du Sud et de partager l’expertise dont ils ont besoin ».

Les travaux de la soixante-dix-huitième session de l’Assemblée générale des Nations Unies ont commencé aujourd’hui, dans le bâtiment principal de l’organisation mondiale à New York, et se poursuivront du 18 au 22 septembre prochain. La première journée de débat général sera Mardi, il abordera principalement les questions de développement durable, dans le but d’accélérer la mise en œuvre de ses objectifs.

