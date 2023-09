Pékin a déclaré, ce mardi 26 septembre, s’opposer fermement aux sanctions américaines visant des entreprises et des personnes chinoises qui ont selon le département du Trésor américain des liens avec le développement de drones et d’avions militaires en Iran.

La semaine dernière, Washington a imposé des sanctions à « sept personnes et quatre entités » basées en Iran, en Chine, en Russie et en Turquie, estimant qu’elles auraient facilité des livraisons et des transactions financières liées au programme militaire iranien.

« Les États-Unis ont inclus certaines entreprises et individus chinois dans la +Specially Designated Nationals List+ en raison du soi-disant développement de drones et d’avions militaires impliquant l’Iran, ce à quoi la Chine s’oppose fermement », a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce à la chaîne de télévision publique CCTV, rapporte l’AFP.

« Les États-Unis devraient immédiatement cesser de réprimer de manière déraisonnable les entreprises et les personnes chinoises », a-t-il ajouté.

« La Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement ses droits et intérêts légitimes », a encore en outre déclaré ce porte-parole.