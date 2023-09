10 000 soldats ukrainiens se sont rendus à l’armée russe depuis le milieu de l’été, a assuré une source sur le terrain pour l’agence russe TASS.

« Jusqu’à présent, plus de 10 000 soldats ukrainiens ont choisi la vie. Ils ont utilisé la fréquence 149 200 Volga pour se rendre à l’armée russe », a dit cette source selon laquelle « de la nourriture est fournie régulièrement et quotidiennement à ces prisonniers, et ils reçoivent tous les soins médicaux nécessaires. »

Tass assure que la bande de fréquences 149.200 Volga qui fonctionne dans tous les domaines des opérations militaires spéciales, est accessible depuis n’importe quel appareil radio numérique et peut être utilisée pour que l’armée ukrainienne puisse informer la partie russe de sa volonté de se rendre.

Selon la source de TASS, le nombre des redditions a augmenté récemment. Ce qui serait dû à l’activité du mouvement clandestin pro-russe, dont les représentants sont déployés dans les villes et villages contrôlés par l’armée ukrainienne et qui répandent des informations sur la possibilité d’une reddition dans la zone d’opérations militaires spéciales.

« De tels cas se sont effectivement produits à Rabutino, où des militaires ukrainiens ont utilisé la fréquence 149.200 Volga et se sont rendus par groupes entiers », selon TASS.

Ces redditions interviennent au moment où la contre-offensive ukrainienne peine à réaliser des avancées et à inverser la tendance ou l’équilibre des forces sur le terrain toujours en faveur des Russes.

