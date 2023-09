Au moins 52 personnes sont tombées en martyre et 100 autres blessées dans une explosion vendredi près d’une mosquée dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a rapporté Dawn News, un média local.

L’agression est survenue au moment où le public se rassemblait pour une procession devant marquer l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohammad (S), a indiqué un responsable du district de Mastung, cité par Dawn News.

Le ministère de l’Intérieur pakistanais a confirmé une explosion provoquée par des « éléments terroristes ».

« L’attaque sur des personnes innocentes qui étaient venues participer à la procession de la fête du Mouled est un acte odieux », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le ministre de l’Information de la province du Balouchistan, Jan Achakzai, a indiqué de son côté que le nombre des victimes était en train de grimper sans toutefois donner davantage de précisions, dans une publication sur X (ex-Twitter).

La commémoration qui marque l’anniversaire de la naissance du Prophète est recommandée par la majorité des courants de l’islam, à l’exception du groupe takfiro-wahhabite.

Death Toll in Pakistan Explosion Rises To 34, More Than 100 Injured, Local Media Reports

High no. of casualties… becoz the procession of Milad_un_Nabi was targeted. pic.twitter.com/R62biofaBM

