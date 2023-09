Les services de renseignement iraniens ont arrêté un individu impliqué dans de nombreux actes de sabotage contre le réseau de données du réseau électrique de l’une des principales zones industrielles de la province centrale d’Ispahan.

Suite à de multiples actes de sabotage impliquant le vol de câbles du réseau de données et l’interruption de la distribution d’électricité qui s’en est suivie, les forces de sécurité et de renseignement ont placé cette affaire en tête de leurs priorités, a annoncé vendredi le département des renseignements de la police provinciale d’Ispahan dans un communiqué.

L’individu, dont l’identité n’a pas été révélée dans l’immédiat, a été repéré puis arrêté dans sa planque. Il a avoué ouvertement ses actes répréhensibles, selon le communiqué de presse.

Le communiqué précise également que le saboteur a été remis aux autorités judiciaires du pays.

Au début du mois, les forces de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont démantelé un groupe qui projetait de commettre des actes de terrorisme et de sabotage dans la province de Guilan, dans le nord de l’Iran. Il était formé de 25 membres et projetaient de viser des installations sensibles et stratégiques.

Source: Avec Press Tv