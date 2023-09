Des colons extrémistes ont organisé ce samedi matin, des rituels talmudiques et des danses provocantes près de la mosquée bénie al-Aqsa et dans la vieille ville d’al-Qods occupée, pour célébrer le premier jour de la « Fête des Cabanes », Souccot, qui est l’une des trois fêtes de pèlerinage juif. Il est fixé cette année pour les dimanche et lundi prochains.

Le police de l’occupation israélienne avait auparavant obligé les commerçants palestiniens du marché al-Qattanine qui mène à la mosquée de fermer leurs commerces avant 10 heures du matin.

Des témoins oculaires ont rapporté que des dizaines de colons se sont infiltrés dans ce marché en pratiquant des rituels talmudiques sous la protection stricte des forces d’occupation israéliennes.

Ce marché palestinien fait l’objet d’incursions régulières des colons lors de la célébration des fêtes juives au cours desquelles les groupes du Temple insistent se rendre dans la mosquée al-Aqsa.

En riposte, des appels sont lancés aux Jérusalémites pour affluer vers ses portes en scandant des Allahou Akbar.

Deuil pour le martyr Roummaneh

En Cisjordanie, une grève générale a été observée dans le gouvernorat de Ramallah pour observer le deuil pour le jeune martyr Mohammad Jibril Roummaneh qui a été tué dans la nuit de vendredi à samedi par des soldats israéliens dans la ville al-Bireh.

Mohammad était au volant d’une voiture en compagnie de son ami à proximité de la colonie juive Bsagot, édifiée sur les terres palestiniennes de Jabal al-Tawil à al-Bireh, lorsque les soldats israéliens ont ouvert le feu sur eux, les blessant tous les deux.

L’armée d’occupation a interdit aux équipes du Croissant rouge palestinien de leur porter secours.

Les deux mouvements de résistance Jihad islamique et Hamas ont rendu hommage au martyr.

« La poursuite des crimes de l’ennemi ne brisera pas notre volonté. La bataille de notre peuple et de sa résistance continuera en dépit de tous les sacrifices », a commenté le Jihad islamique.

Détérioration de l’état de santé de Fasfous

En outre, l’état de santé du détenu palestinien Kayed Fasfous, en grève de la faim depuis 59 jours, s’est détérioré et il a été transféré de la prison d’Ashkelon à l’hôpital al-Ramleh.

Selon le Club des prisonniers, les autorités pénitentiaires de l‘occupation israélienne auraient dû le transférer vers un hôpital civil.

« C’est un message que l’occupation persévère dans sa politique de vengeance systémique à son encontre », a dénoncé le Club.

Ancien détenu de 34 ans ayant passé 7 années dans les prisons israéliennes, Fasfous avait été arrêté le mois de mai dernier.

C’est la troisième fois qu’il entame une grève de la faim pour protester contre sa détention administrative. Ce système d’incarcération contre les activistes palestiniens est destiné à briser leur volonté, d’autant que les procès ne sont pas publics, les privant de leurs droits.

Source: Divers