Dans un message de félicitations adressé, le lundi 2 octobre, aux dirigeants et aux nations des pays musulmans à l’occasion de l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohammad, le président de la République islamique d’Iran, Ebrahim Raïssi, a déclaré que l’Iran a fermement condamné les actions « haineuses et malveillantes » qui ont eu lieu dans certains pays du monde contre l’Islam.

Soulignant que les actes de sacrilège contre l’Islam blessent les sentiments des musulmans du monde entier, Ebrahim Raïssi a décrit l’Islam comme étant la religion de la liberté et de l’égalité.

Considérant le noble Coran comme étant un livre de miséricorde et de sagesse, le président iranien a déclaré : « Insulter le Coran, précieux miracle du prophète Mohammad (PSL), est une insulte à l’humanité, à la liberté, aux valeurs et à la spiritualité ».

Plusieurs villes des Pays-Bas, de Suède et du Danemark ont été témoins de cas de profanation du livre sacré musulman depuis le début de l’année. Ces gestes blasphématoires, qui ont eu lieu avec le feu vert donné par les gouvernements respectifs des pays et sous la protection assurée de leurs forces de sécurité, ont suscité la colère et l’indignation du monde musulman.

En outre, M. Raïssi a exprimé l’espoir que l’unité et l’intégrité renforcent parmi toutes les nations musulmanes et que l’Islam promeuve à travers le monde avec l’aide du Coran et la détermination des dirigeants des pays et nations musulmans.

Le Prophète de l’Islam est né le 17e jour du mois lunaire de Rabi al-Awwal à l’an 570 hégire lunaire. Cette date marque également l’anniversaire de la naissance de l’Imam Djafar Sadiq (AS), sixième Imam chiite, qui tombe mardi cette année.

Selon le récit sunnite, la date de naissance du Prophète (PSL) tombe le 12 Rabi al-Awwal.

Conformément à un appel lancé par le défunt fondateur de la République islamique, l’imam Khomeini, la semaine entre les deux dates a été désignée comme « la Semaine de l’unité islamique » afin de promouvoir la convergence entre les musulmans.

Source: Avec PressTV