La Direction générale de la sûreté de l’Etat a annoncé avoir perquisitionné une cache d’armes détenue par des Syriens dans la plaine de Zahlé dans la Békaa, à l’Est du Liban, a rapporté l’Agence nationale de l’information.

Dans un communiqué, la direction a indiqué que ces armes étaient cachées dans une tente érigée sur un terrain appartenant à un Libanais mais habitée par les deux Syriens. Après sa perquisition, elle y a trouvé une quantité d’armes militaires et de chasse, en plus d’uniforme militaires, plusieurs téléphones portables et appareils des photos.

Les deux syriens ont été arrêtés pour possession illégale d’armes militaires et de chasse. Sachant qu’ils étaient entrés clandestinement au Liban, ils ont été remis aux autorités compétentes pour qu’elles appliquent l’obligation légale à leur encontre.

La Direction a indiqué que des efforts sont actuellement en cours pour arrêter le reste pour des personnes impliquées.

