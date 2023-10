Le chef des rebelles en Afghanistan, Ahmed Masoud, a demandé l’aide d’Israël, c’est ce qu’a révélé, ce mercredi 4 octobre, le journal israélien Maariv.

Lors d’un entretien avec le quotidien israélien, Masoud a dit « qu’ils ont besoin de l’aide de toute partie qui veut les soutenir, y compris Israël ».

Le journal souligne que le « chef du Front de résistance nationale » contre le régime taliban en Afghanistan a déclaré : « Je crois que nous devons tous travailler ensemble pour le progrès de l’humanité face à l’obscurité, au terrorisme et à l’ignorance ».

Masoud a prétendu qu’il n’aspirait pas à être président, mais il veut etablir « un gouvernement démocratique qui déciderait ensuite de ses relations internationales officielles et de sa participation aux programmes de développement régional avec Israël ».

Masoud a également estimé qu' »il sera nécessaire de surmonter les conflits du passé et de vivre ensemble en paix. Nous vivons malheureusement dans un monde interconnecté ».

Masoud a souligné que « les conflits qui ont lieu entre la Palestine et Israël, et dans d’autres endroits comme en Afrique, au Yémen et en Afghanistan, nuiront à nous tous ».

Il y a quelques mois, Masoud a déclaré : « Les États-Unis ont détourné leur attention de l’Afghanistan vers l’Ukraine et vers d’autres régions après la prise du pouvoir par les talibans en 2021 ».

Il a déclaré « nous nous sentons trahis et abandonnés après le retrait américain d’Afghanistan en 2021 ».

Il convient de noter que le Front de résistance nationale constitue une union militaire de partis et personnalités opposés au mouvement taliban. Il a été fondé par Ahmed Shah Massoud à l’époque de l’Union soviétique.

Le 12 octobre 2021, environ deux mois après la reprise du pouvoir par les talibans, le Front de résistance nationale a publié une déclaration officielle condamnant le nouveau gouvernement de Kaboul.

Les talibans ont, à leur tour, annoncé que tout soutien américain au Front de résistance nationale constitue une violation de l’accord de Doha en 2020.