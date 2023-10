Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, na ocasião do Nascimento do Profeta Mohamed (S) e Imam Sadeq, na noite da segunda feira, 02 de outubro de 2023

Redação do site

O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hasan Nasrallah, afirmou que são as políticas « Arrogantes, horríveis e insolentes » dos EUA que ameaçam o Líbano, acusando os Estados Unidos de causarem o problema dos deslocados sírios que algumas autoridades libanesas consideram uma ameaça existencial.

No seu discurso proferido durante o festival organizado nos subúrbios ao Sul de Beirute para comemorar o nascimento do Profeta Mohamed (S), Nasrallah insistiu na necessidade de tratar os problemas de segurança e economia causadas por este descolamento.

Segundo ele, a causa principal é a administração americana, porque provocou a guerra neste país e depois impôs sanções no âmbito da lei César que impede os investimentos.

“Para preservar o Líbano deveríamos eliminar a lei de César na Síria”, disse Nasrallah.

Além disso, O Sayed centrou-se no seu discurso na necessidade de celebrar o nascimento do Profeta, saudando o povo iemenita pelas manifestações que organizou e condenando os ataques terroristas perpetrados no Paquistão contra aqueles que celebraram esta comemoração.

Iémen, o exemplo a seguir

No início do seu discurso, Sayed Nasrallah prestou homenagem às enormes manifestações que celebraram no Iémen o nascimento do Profeta Mohammed (S): « Apesar das difíceis condições de segurança, económicas e sociais neste país, e que expressam de uma forma notável seu apego ao grande mensageiro Mohamed (S)”.

“Este é um exemplo a seguir para todos os muçulmanos do mundo”, assegurou.

Nasrallah também denunciou :“Os assassinos takfiristas que explodiram mesquitas no Paquistão contra os muçulmanos sunitas e que estavam celebrando o nascimento do profeta e comemorando esta celebração… O rosto takfirista sombrio e obscurantista é um câncer que está tentando se espalhar em nosso mundo islâmico para matar os quem celebram o nascimento do Profeta (S)”.

Sua Eminência também discutiu outras questões libanesas e regionais, incluindo as incursões israelenses na mesquita de Al-Aqsa, a demarcação de fronteiras.

“E Deus aperfeiçoa Sua Luz”

Evocando o slogan escolhido no Líbano para esta celebração, nomeadamente o versículo corânico :“E Deus completa a Sua Luz”, que se encontra nas duas suras Al-Tawba e As-Saf (Tradução: Arrependimento e Postura), garantiu que o Islã foi preservado graças aos sacrifícios e a sua luz foi salvaguardada, o que segundo ele é um milagre.

“Quando o Islã apareceu, havia dois impérios, o de César e o de Kisra, e ambos viam o novo estado muçulmano como uma ameaça. À medida que as ameaças cresciam, os versículos garantiam aos muçulmanos que Allah completará Sua luz e que Allah Todo-Poderoso preservará toda a sua religião, embora os descrentes odeiem isso.

“A grande difusão da geografia do mundo islâmico faz parte disso. Aqueles que acreditam que a religião islâmica seria sitiada em Meca e Medina e depois erradicada, verão como ela se espalhou e foi preservada e assim será até o Dia do Juízo Final.

“Quarenta anos após o seu nascimento, a luz se espalhou de Meca por todo o mundo. Sim, é o dia mais grandioso… Nós, muçulmanos, celebramos várias datas, inclusive Eid Al-Fitr após o mês de jejum do Ramadã… Duas outras datas também merecem ser comemoradas: O nascimento do grande profeta e o dia da revelação da mensagem divina. Será que não temos o direito de expressar a nossa alegria através deste nascimento que deu a última mensagem divina e fundou esta Ummah e foi a salvação da humanidade até o dia da Ressurreição?

Devemos atribuir grande importância a esta celebração para os nossos filhos e netos e expressar o nosso louvor por esta bênção divina e considerar que é a melhor ocasião que existe.

Como cita o Alcorão Sagrado, eles querem extinguir a luz de Deus para que os humanos se degradem ao nível de animais para que a perversão reine como a vemos hoje em dia.

Quem proíbe essa celebração não tem referencial religioso, portanto, eles não podem afirmar a proibição. Os Ulemás xiitas concordam com a sua legitimidade, tal como a maioria dos Ulemás sunitas…

No Líbano devemos atribuir grande importância a esta celebração e trabalhar juntos para melhorá-la.

A guerra mediática, a mais dolorosa

Nasrallah continuou que a guerra mediática faz parte dos meios utilizados para combater o Islão.

“A guerra mediática ou a guerra branda é a mais perigosa e a mais feroz. O Alcorão diz que aqueles que se opuseram aos profetas e ao grande mensageiro queriam extinguir a luz de Deus através de suas bocas. O Profeta Mohamed aconselhou os associados através da lógica, mas eles recorreram à difamação e mentiras para repelir as pessoas… Acusaram-no de mágico, mentiroso, e está possuído pelos gênios. Apesar disso, essa guerra branda não exclui o impacto da guerra militar, mas o da guerra mediática é mais doloroso. Alguns povos resistiram às invasões militares, mas sucumbiram diante da guerra branda.

Aqueles que se opuseram aos profetas e ao grande Profeta (S) queriam extinguir a luz de Deus, enganar as pessoas e mergulhá-las nas trevas e na perdição.

Esta guerra continua até hoje, portanto, inclui testes de intenção sobre comportamento e objetivos.

O Islã é preservado

O Alcorão que foi revelado no coração de Mohamed (S) é preservado até hoje, apesar dos conflitos que o mundo islâmico tem vivido.

Ninguém foi capaz de alterar uma única palavra neste livro. É um milagre divino. Deus está comprometido em preservá-lo e propagar a religião após o Profeta. Hoje existem mais de um bilhão e meio de muçulmanos.

Mas Deus prometeu completar a Sua Luz por vários meios, incluindo a supervisão divina direta. Ele preserva-a, protege-a, defende-a, apoia-a. Ele mostra sua religião acima de todas as religiões. E o segundo meio é o dos seus profetas, dos seus leais e dos seus súditos fiéis. O Profeta Mohamed (S) e seus companheiros suportaram o embargo, torturas e dificuldades, mas Deus os tornou vitoriosos no final e esses sacrifícios continuam até hoje.

Imam As-Sadeq é um dos Imams que preservaram esta religião e que transformaram Medina e a Mesquita do Profeta numa universidade islâmica que atrai religiosos de todo o mundo islâmico.

Deus está empenhado em garantir que a sua Luz seja totalmente completada e isso acontecerá com o Imam al-Mahdi e o Profeta Issa. É uma promessa divina que necessariamente se cumprirá…

Unidade islâmica é fraternidade

A discórdia entre os muçulmanos faz parte da guerra mediática. Razão pela qual, esta celebração, é uma oportunidade para selar a Unidade Islâmica, entretanto, essa Unidade Islâmica é óbvia e precisa e não necessita de provas.

A Unidade Islâmica não significa que devemos unificar todas as escolas islâmicas. O mais importante dos seus aspectos são a cooperação, fraternidade islâmica, e a ação unificada para servir objetivos comuns.

Na guerra de outubro de 1973, quando o Egipto e a Síria se uniram com o apoio dos estados árabes, Israel foi sufocado. Esta unidade quase alcançou uma vitória histórica. A União de ativos de força alcança vitórias e façanhas.

Não deixem que o povo palestiniano ou a mesquita de Al-Aqsa

Sayed Nasrallah insistiu na necessidade de apoiar o povo palestino e a mesquita de Al-Aqsa

“Não devemos abandonar o povo palestiniano ou a mesquita de Al-Aqsa.

Os muçulmanos e os governos devem assumir a responsabilidade. Estes ataques sionistas não deveriam tornar-se habituais para eles. Para evitar que a mesquita seja dividida temporal ou espacialmente, ou transformada em sinagoga.

Os sionistas deveriam ouvir a voz dos muçulmanos em relação à primeira qibla dos muçulmanos, mas infelizmente alguns estados estão a avançar no sentido da normalização.

Qualquer Estado que opte pela normalização deve ser condenado, longe de elogios políticos, porque é uma profanação dos sacrossantos islâmicos e cristãos e é uma renúncia aos palestinianos e um fortalecimento do inimigo.

A delimitação das fronteiras terrestres, um erro

Sayed Nasrallah mostrou as discussões em curso sobre fronteiras terrestres dizendo:

“Na questão das fronteiras terrestres, muito se tem falado sobre a posição da Resistência e do Hezbollah e a sua visão. Mas originalmente o uso do termo delimitação de fronteiras terrestres é um erro porque elas já estão delimitadas.

Certos pontos fronteiriços deverão ser evacuados pelo inimigo, incluindo o ponto B2, o norte da localidade de al-Ghajar e certas áreas pertencentes à localidade de al-Mari, bem como as aldeias de Chebaa e as colinas de Kfar Chouba.

Alguns veem uma ligação entre as fronteiras terrestres e o nosso candidato presidencial Sleiman Frangiyeh, mas isto está fora de questão. O mesmo se aplica à ligação entre estas fronteiras e as negociações entre o Irã e os EUA. Alguns libaneses continuam a repetir estas alegações ridículas.

O Hezbollah não se sente obrigado a responder às mediações porque esta é da responsabilidade do Estado e acredito que a próxima mediação se concentrará no norte de al-Ghajar para resolver a questão das duas tendas.

Não aceitamos qualquer compromisso relativamente aos nossos direitos às nossas águas e terras. Quaisquer medidas para libertar a terra serão discutidas entre a Resistência e o Estado.

Bloco 9: pistas positivas

Todas as indicações são positivas sobre a presença de petróleo no Bloco 9. O consórcio petrolífero apresentou um pedido de autorização para explorar os Blocos 8 e 10. Especialistas dizem que se o Bloco 9 não fosse promissor, as empresas não teriam solicitado novas autorizações.

No que diz respeito às eleições presidenciais, uma oportunidade se apresentou através da iniciativa do Presidente Nabih Berri, mas foi desperdiçada pelo assédio político.

Devemos perguntar sobre a iniciativa da França. E a delegação do Catar desenvolve esforços diários. As negociações continuam entre o Hezbollah e o CPL. Nada está claro. Não há novidades.

Os sírios deslocados, as causas e não as consequências

Sayed Nasrallah falou sobre a questão dos sírios deslocados, o que tem causado muita discussão.

“Alguns acreditam que a questão dos sírios deslocados representa uma ameaça existencial ao Líbano, mas não fazem nada para resolvê-la.

Devemos desenvolver um plano estratégico nacional sobre o qual os libaneses concordem em apresentá-lo ao mundo e pressionar o governo interino…

Precisamos de saber o número exato de sírios deslocados, todos os números apresentados são especulações.

Devemos resolver as causas deste deslocamento e não as consequências. A primeira pessoa responsável pela mudança de segurança é quem iniciou a guerra, ou seja, a administração americana. O mesmo vale para o deslocamento econômico devido às sanções americanas decretadas com a lei de César, no final da guerra.

Para que o Líbano seja salvo, a lei César deve ser eliminada na Síria. Quando as empresas puderem investir na Síria, centenas de milhares de sírios retornarão para lá.

Devemos formar comissões de blocos parlamentares e de ministros que representem todas as forças políticas para resolver este assunto que é considerado uma ameaça existencial como dizem.

Há uma ideia circulando que merece ser discutida: Por que impedir os sírios de irem para a Europa? Porque não permitir que o façam por meios legais e não clandestinamente por meios ilegais através de barcos de borracha com todos os riscos que correm.

Esta ideia forçará os estados europeus a virem a Beirute para saberem que os libaneses querem para parar esta migração.

Acima de tudo, não devemos permitir que reine uma atmosfera de animosidade contra os sírios deslocados. Devemos recorrer à lei. Não devemos comportar-nos como se fosse permitido atacá-los. Este assunto não pode ser resolvido com insultos e agressões.

Se o Hezbollah tomasse o poder no Líbano, como alguns afirmam, teria enviado o Primeiro-Ministro para discutir a questão das pessoas deslocadas com o governo sírio. Esta é a prova de que esta alegação é falsa.

Políticas dos EUA ameaçam o Líbano

Hoje, quem ameaça a situação demográfica no Líbano não é a Síria nem os sírios deslocados, mas sim as políticas americanas arrogantes, vis e insolentes.

Sei que a Embaixadora americana interfere pessoalmente quando as forças de segurança libanesas decidem repatriar sírios por razões legais e ela investiga para descobrir quem tomou a decisão e quem a executou. E as autoridades libanesas devem responder, sob a ameaça de sanções americanas.

Sayed Nasrallah concluiu o seu discurso renovando a lealdade ao mensageiro de Deus, comprometendo-se a levar luz e espalhá-la por todo o mundo.

Fonte: Al Manar

Source: Al-Manar