Les brigades d’AlQuds, la branche militaire du mouvement de résistance palestinienne le Jihad islamique en Palestine, ont également organisé le mercredi 4 octobre un défilé militaire dans la bande de Gaza.

De nouveaux missiles et drones qui entreront en service ont été dévoilés au cours de cette parade qui coïncide avec la commémoration du 36e anniversaire du lancement de ce mouvement de la résistance.

Plus de 60 bataillons appartenant aux brigades d’AlQuds ont pris part à ce défilé lors duquel des lance-roquettes et d’armes anti-blindées de différents types ont été exhibés.

Les brigades ont annoncé pour la première fois l’entrée en service d’un nouveau missile, baptisé Jaafar, sans préciser sa portée et sa capacité destructrice, en plus de l’exposition pour la première fois des missiles « Badr 3 » à Gaza.

En plus de nouveaux missiles de longue portée, un grand nombre de drones de fabrication locale, dont le drone Sahab, ont été mis en place pour la première fois.

Al-Ajouri : La bataille décisive approche

Le défilé militaire s’est terminé par un discours du responsable militaire du Jihad et membre de son bureau politique, Akram Al-Ajouri. Il a déclaré que l’occupation « œuvre pour la normalisation afin d’isoler et marginaliser la Résistance et éradiquer la cause palestinienne ».

Al-Ajouri a souligné que « les plans et les complots de l’occupation ne réussiront pas. Les Brigades d’AlQuds se préparent dans tous les domaines ».

Il a également terminé son discours par la phrase : « La (bataille) décisive approche, si Dieu le veut ».

Manoeuvres militaires

Les brigades d’AlQuds ont également organisé une manœuvre militaire, le mardi 3 octobre, au cours de laquelle des munitions et des balles réelles ont été utilisées.

Baptisés ‘les martyrs prélude à la victoire’, ces exercices s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de l’état de préparation au combat de ses combattants.

Des forces d’élite spécialisées dans le domaine des missiles, d’artillerie, des blindés et des renseignements ont participé aux manœuvres qui ont simulé des batailles sur le terrain.