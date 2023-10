Le haut diplomate qatari Mohammed Al-Khulaifi a affirmé, dans une déclaration à CNN, que « les négociations qui ont conduit à la libération de cinq Américains détenus en Iran n’ont pas été faciles ».

Mohammed Al-Khulaifi a ajouté : » Il s’agissait d’une affaire à plusieurs volets, elle avait une composante financière, et elle avait une composante politique et sécuritaire, donc ce n’était pas facile ».

Al-Khulaifi a révélé que « les négociations indirectes avaient été marquées par des fluctuations » et a souligné « qu’une ambience de méfiance existe entre l’Iran et les USA ».

En réponse à une question sur la possibilité de nouvelles négociations entre les États-Unis et l’Iran, Al-Khulaifi a déclaré que « le succès de l’accord pourrait ouvrir la voie à un environnement meilleur et plus positif entre les deux parties ».

Les cinq Américains ont été libérés dans le cadre d’un accord plus large prévoyant la libération par les États-Unis de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud.

Les prisonniers sont arrivés aux États-Unis le mois dernier après avoir transité dans un premier temps par la capitale qatarie, Doha.

Il convient de noter qu’après des mois de négociations négociées par le Qatar, les États-Unis et l’Iran sont parvenus à un accord en vertu duquel Téhéran a libéré cinq détenus possédant la double nationalité américaine et iranienne en échange de cinq Iraniens détenus par les États-Unis.

Le 10 août, l’Iran et les États-Unis ont conclu un accord d’échange de prisonniers, en vertu duquel chacun d’eux a libéré cinq prisonniers et a également permis à l’Iran d’accéder à 6 milliards de dollars de ses revenus pétroliers, gelés en Corée du Sud.

Aux termes de l’accord, les banques sud-coréennes dans lesquelles des fonds iraniens ont été déposés sont autorisées à les transférer au Qatar sous la supervision de la Banque centrale du Qatar, à condition que l’Iran ne soit pas autorisé à les utiliser sauf à des fins humanitaires, conformément au régime de sanctions américain.

Source: Médias