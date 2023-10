Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé, le lundi 9 octobre, ‘Israël’ de « génocide » contre les Palestiniens, après l’annonce israélienne d’un « siège total » de la bande de Gaza, évoquant la réaction du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

« Le secrétaire général de l’ONU a publié un communiqué que nous avons lu attentivement, un communiqué d’alerte, d’alarme, face au génocide qui a commencé contre le peuple palestinien à Gaza », a déclaré M. Maduro à la télévision. Guterres s’est dit « profondément bouleversé » lundi soir par l’annonce du « siège complet » de la bande de Gaza, rapporte l’AFP.

« Par le passé, nous avons déjà vu des massacres, des massacres brutaux, contre le peuple palestinien », a aussi déclaré le dirigeant du Venezuela, estimant que les Palestiniens subissaient un « nouvel apartheid ».

« Nous exigeons un cessez-le-feu, nous exigeons le respect des décisions des Nations unies, nous exigeons le respect des droits des peuples et exigeons que des négociations de paix soient ouvertes immédiatement pour rétablir les droits historiques du peuple palestinien à l’indépendance, au territoire, à la paix. Je plaide pour le peuple palestinien, je plaide pour la paix », a encore dit le président Maduro.

Le Hamas a lancé une offensive surprise et massive samedi contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien et à la profanation de la mosquée AlAqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1000 colons et soldats israéliens et la capture d’une centaine d’autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardement les domiciles résidentiels, les centres médicaux et les mosquées à Gaza. 687 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 140 enfants et 105 femmes et 3800 autres blessés, selon le ministère de la Santé.