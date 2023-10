Au Cinquième jour du Déluge d’AlAqsa, l’Autorité israélienne de radiodiffusion a rapporté que le nombre des soldats et des colons israéliens tués a déjà dépassé les 1 200.

La Société de radiodiffusion israélienne a déclaré, ce mercredi 11 octobre, via son compte sur le site Internet « X » (anciennement Twitter), que « le nombre de morts israéliens s’est élevé à environ 1 200 morts et plus de 2 900 blessés ».

Les médias israéliens ont également fait état de 350 Israéliens portés disparus dans les colonies environnantes de Gaza.

De son côté, le journal Yedioth Ahronoth a estimé à 200 le nombre d’Israéliens capturés par le Hamas.

Les familles des prisonniers israéliens ont averti le président de l’entité sioniste, Isaac Herzog, que si leurs fils ne revenaient pas, « nous détruirons Israël, si nécessaire, et nous n’accepterons pas de les abandonner à Gaza. »

Les médias israéliens ont fait état de colère et de frustration croissantes parmi les familles des prisonniers et les colons israéliens vivant dans l’enveloppe de Gaza.

Pendant ce temps, les colons ont adressé « de sévères critiques aux institutions sécuritaires et militaires de l’occupation ».

Plus de 4 500 roquettes tirées depuis la bande de Gaza

Mardi soir, les brigades d’AlQuds, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, ont bombardé les colonies d’occupation israéliennes et d’autres villes occupées, avec des salves de missiles.

Les missiles de la résistance ont visé Tel-Aviv, Ashkelon et Sderot.

Quatre bâtiments ont été directement touchés à Sderot, suite aux tirs de missiles en provenance de Gaza.

Les brigades d’AlQuds ont affirmé que « les profondeurs sionistes seront une cible continue pour les moudjahidines de la force de missiles, en raison de la poursuite de l’agression israéliens contre les civils palestiniens ».

Mardi après-midi, les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont également lancé une salve de missiles depuis la bande de Gaza vers les colonies d’Ashkelon.

Peu avant ces tirs, le chef d’AlQassam Abou Ubaida a sommé les colons d’Ashkelon de la quitter avant 17h00, en réponse au crime de déplacement des Palestiniens de Gaza.

Les missiles de la résistance sont arrivés, pour la première fois, plus tôt mardi, dans le village de Baqa al-Gharbiya, près de la région de Hadera, au nord de Tel-Aviv, ont indiqué les médias israéliens.

L’armée d’occupation avait indiqué, le mardi 10 octobre, que plus de 4 500 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza contre les colonies et les villes occupées.

Il convient de noter que les avions d’occupation israéliens continuent de lancer des frappes aériennes contre des centaines de cibles civiles dans tous les gouvernorats de la bande de Gaza, détruisant des maisons, des installations économiques, des institutions caritatives, médicales et éducatives .

Dans ses dernières statistiques, le ministère palestinien de la Santé a annoncé le bilan de 950 martyrs, dont 260 enfants et 230 femmes, et environ 5000 blessés.