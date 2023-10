Le président iranien Ibrahim Raïssi a convenu mercredi avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane de la nécessité de mettre fin aux crimes de guerre contre la Palestine occupée, lors du premier appel téléphonique entre les deux parties.

Selon l’assistant politique de la présidence iranienne, Mohammad Jamshidi, les deux partis ont insisté ,lors de l’appel, « sur l’unité islamique », exprimant leur conviction que les « crimes du régime et le feu vert américain provoqueront une insécurité dévastatrice pour le régime et ses partisans ».

Raïssi a souligné que « l’Iran soutient le peuple palestinien dans sa légitime défense de sa terre et de ses droits », affirmant que « l’entité sioniste et ses partisans sont responsables de la menace à la sécurité régionale » et « ils doivent en assumer la responsabilité ».

Raïssi a ajouté que « l’équation a changé et provoquer la guerre n’est pas dans l’intérêt des sionistes, et que le peuple palestinien est le vainqueur dans cette arène ».

Auparavant, le président iranien avait eu un appel téléphonique avec le chef du Bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et le secrétaire général du mouvement du Jihad islamique, Ziad al-Nakhalah, à la suite de l’opération Déluge d’Al-Aqsa.

Source: Médias