Au 6ème jour du Déluge d’Al-Aqsa, l’armée d’occupation israélienne a publié 31 nouveaux noms de ses soldats et officiers tués.

Le porte-parole de l’armée d’occupation a confirmé la mort de 220 officiers et soldats dans les rangs de Tsahal.

Il a en outre fait état de la capture de 81 officiers et soldats de l’occupation des colonies environnantes Gaza.

L’autorité israélienne de radiodiffusion a rapporté que le nombre de morts israéliens s’était élevé à environ 1 200, tandis que plus de 2 900 colons avaient été blessés, lors de l’opération menée par les brigades Al-Qassam.

84% des Israéliens considèrent que l’attaque lancée samedi par le Hamas et les factions de la résistance palestinienne est un échec de la direction politique, a révélé un sondage.

Abou Hamza met en garde l’occupation

Entre-temps, le porte-parole des Brigades Al-Quds, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, Abou Hamza, a affirmé, ce jeudi à l’aube que la bataille pourrait bientôt s’étendre aux territoires palestiniens occupés en 1948.

Et d’ajouter : « la bataille ne se limitera plus à la seule bande de Gaza ».

Abou Hamza a déclaré lors d’un discours audio que « d’autres fronts pourraient bientôt rejoindre la bataille du Déluge d’Al-Aqsa ».

Il a également souligné que le champ de bataille commence à s’étendre, menaçant les Israéliens en disant : « ce qui s’est passé dans la bande de Gaza, vous le verrez sur d’autres fronts ».

Des sources palestiniennes ont fait état de nouveaux tirs de roquettes des Brigades Al-Qassam et Al-Qods sur Tel-Aviv, Haïfa, Natanya, Ashdod, Ashkelon et d’autres colonies à proximité de la frontière de la bande de Gaza.

Les factions de la Résistance ont indiqué qu’elles s’arrogeaient le droit d’attaquer la profondeur du régime sioniste en représailles aux bombardements israéliens contre les civils de Gaza.

Drones suicides lancés contre des cibles israéliennes ▶️ Des images montrent des drones suicides lancés contre des cibles israéliennes dans le cadre de l’opération Tempête d’Al-Aqsa pic.twitter.com/FXWLoWvw6J — Français Press TV (@PressTVFrench) October 11, 2023

Les affrontements se poursuivent à Gaza

Parallèlement, le porte-parole de l’armée israélienne a indiqué que la zone de « l’enveloppe de Gaza » est une « zone de combat », où les affrontements se poursuivent entre les forces d’occupation et la résistance palestinienne.

Les médias d’occupation ont reconnu la ténacité de la bande de Gaza face à l’agression israélienne qui se poursuit à son encontre depuis 6 jours.

Et de souligner l’occupation « ne reviendra pas à la situation qui prévalaient avant (le 7 octobre) ».

Les médias israéliens ont confirmé que les dégâts causés aux colonies situées dans « l’enveloppe de Gaza » à la suite du « Déluge d’Al-Aqsa » étaient les plus terribles de « l’histoire d’Israël ».

Le commandant du front intérieur au sein de Tsahal a révélé que les Israéliens dans les colonies environnante la bande de Gaza sont sous le choc et ont perdu confiance dans l’armée.

Raids hystériques contre Gaza

Les avions de guerre israéliens ont lancé d’intenses raids sur divers endroits de la bande de Gaza, en particulier dans les zones ouest et nord.

Les bombardements israéliens ont visé une maison dans le camp de Chate’, à l’ouest de la bande de Gaza, coutant la vie à 10 personnes.

Les images en provenance de Gaza montrent l’ampleur des pertes humaines et matérielles. De nombreuses personnes se sont précipitées pour retirer les blessés et les martyrs des décombres.

Le Jihad Islamique annonce le martyre d’un de ses dirigeants

Les corps de 15 martyrs ont également été retrouvés sous une maison dans le camp de Jabalia.

Le mouvement du Jihad islamique a annoncé le martyre de son chef, Abd al-Rahman Shehab, et de sa famille suite à un bombardement israélien contre Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

L’artillerie israélienne a en outre bombardé des zones du quartier de Choujaiya, à l’est de Gaza.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, le samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de plus de 1000 colons et soldats israéliens et la capture d’une centaine d’autres.

Par contre, les autorités d’occupation se sont vengées des civils, en bombardant les domiciles résidentiels, les centres médicaux et les mosquées à Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, le nombre des martyrs palestiniens à Gaza s’est élevé à plus de 1 200 et le nombre des blessés à plus de 5 600.