L’ancien président américain Donald Trump a publiquement loué les renseignements du Hezbollah, les qualifiant de « très intelligents », tout en qualifiant simultanément le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant d’idiot.

Lors d’un rassemblement électoral à West Palm Beach, Trump a déclaré avoir lu les déclarations de « tous les responsables de la sécurité de Biden » qui s’inquiétaient d’une éventuelle attaque du Hezbollah contre « Israël » depuis le nord, ce que Trump semblait trouver intéressant.

Il a poursuivi en disant que le ministre israélien de la Défense semblait transpirer face à ce scénario, déclarant : « J’espère que le Hezbollah ne nous attaquera pas depuis le nord, pour ensuite qu’une attaque du Hezbollah ait lieu dans cette même direction».

Trump a en outre déclaré qu’« Israël » ne prévoyait pas l’attaque du Hamas qui a lieu le 7 octobre, les avertissant qu’ils combattaient potentiellement une très grande force, à savoir l’Iran.

Trump a exhorté « Israël » à « redresser la situation » et à se renforcer, soulignant la nécessité de faire preuve de prudence dans ses déclarations, car « les Iraniens sont intelligents… Et ils sont vicieux, parce que personne n’a jamais vu ce genre de choses ».

Trump : je n’oublierai jamais Bibi qui nous a laissé tomber

Dans son discours, Trump a critiqué Netanyahu pour avoir renoncé à aider les États-Unis dans l’assassinat du plus haut commandant de la sécurité et du renseignement iranien, le général de division Qassem Soleimani, en 2020.

Trump a déclaré avoir reçu un appel peu de temps auparavant pour lui faire savoir qu’« Israël » ne participerait pas à l’attaque du drone.

« Mais je n’oublierai jamais », a déclaré Trump.

Et de renchérir: « Je n’oublierai jamais que Bibi Netanyahu qui nous a laissé tomber. C’était une chose très terrible ».

