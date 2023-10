Le mouvement de résistance palestinien Hamas a demandé mercredi 11 octobre aux médias occidentaux de ne pas s’aligner sur le récit des évènements en cours depuis le lancement de l’opération Déluge d’al-Aqsa véhiculé par les Israéliens.

Dans un communiqué de presse, le Hamas a nié avoir ciblé des enfants, appelant les médias occidentaux à enquêter sur l’exactitude et à ne pas s’aligner au récit sioniste.

Selon lui, la publication par les médias occidentaux d’informations selon lesquelles il a tué des nourrissons israéliens, les a décapités et qu’il ciblé des civils « constitue une chute médiatique dans une tentative de dissimuler les crimes de l’occupation et ses massacres commis jour et nuit à Gaza, lesquels constituent des crimes de guerre et un génocide en ciblant les civils et en leur coupant l’électricité, l’eau, la nourriture et les fournitures médicales ».

Le mouvement a expliqué que la Résistance islamique et les Brigades al-Qassam œuvrent pour prendre pour cible le système militaire et de sécurité sioniste dans la bataille Déluge d’Al-Aqsa, qui sont des objectifs légitimes, et cherchent en même temps à éviter les civils, comme en témoignent de nombreuses vidéos de terrain, et de nombreux colons qui en ont parlé avec des déclarations vidéo à travers les médias.

Une vidéo diffusée par les médias et les réseaux sociaux montrent que les Brigades a-Qassam avaient libérée une femme colon et deux enfants aux frontières de la bande de Gaza.