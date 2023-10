« Je félicite le peuple palestinien pour l’opération Déluge d’alAqsa, qui est intervenue en réponse aux crimes de guerre commis par l’entité sioniste », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdellahian à son arrivée à l’aéroport international de Beyrouth jeudi soir.

Abdellahian a souligné : « Depuis Beyrouth, nous déclarons haut et fort que les peuples et les pays islamiques ne peuvent tolérer la poursuite des crimes de guerre commis par l’entité sioniste contre le peuple palestinien », ajoutant que « le déplacement des Palestiniens dans un délai de 3 jours et la coupure de l’eau, de l’électricité et des médicaments de la population de Gaza sont considérés comme un crime de guerre commis par l’entité sioniste ».

Abdellahian a conclu que « la poursuite des crimes de guerre contre les Palestiniens et Gaza recevra une réponse de l’axe de résistance, et l’entité sioniste sera responsable des conséquences ajoutant « dans la poursuite de nos consultations, nous aura des réunions avec des responsables au Liban concernant Gaza et tiendra des consultations sur les questions mondiales et régionales ».

Source: Médias