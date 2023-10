Le responsable du bureau de liaison israélien à Rabat, David Govrin, a quitté le Maroc mercredi pour rentrer en « Israël », sur fond de manifestations qui ont balayé la capitale marocaine dénonçant le massacre de l’hôpital baptiste commis par l’occupation dans la bande de Gaza.

Des sources ont expliqué au site marocain Hespress que « tous les employés du bureau de liaison israélien à Rabat sont également partis pour « Israël », après avoir gelé toutes leurs activités consulaires et diplomatiques ».

Le bureau politique du Parti fédéral de la gauche démocratique marocaine a exprimé sa dénonciation des horribles massacres commis par l’ennemi sioniste contre le peuple palestinien à Gaza, à travers une guerre génocidaire, qui a atteint son paroxysme avec le bombardement de l’hôpital baptiste.

De son côté, le Comité marocain de soutien aux questions de la nation a condamné le massacre de l’hôpital baptiste, soulignant que « les mains de l’Occident et des Américains sont tachées du sang palestinien, et que les régimes arabes sont partenaires et doivent assumer la responsabilité, la honte de la normalisation et la responsabilité de négliger Al-Aqsa Al-Sharif.

La Commission a indiqué dans un communiqué que « le régime marocain, en tant que chef du Comité Al-Qods, n’a d’autre choix que d’expulser immédiatement le représentant de l’entité sioniste et de fermer l’édifice de la honte ».

Elle a appelé le peuple marocain à une mobilisation plus large jusqu’à ce que l’agression cesse et que les criminels de guerre soient punis, tout en l’exhortant à descendre dans la rue de manière intensive et spontanée et à exprimer sa condamnation des crimes de guerre et de l’effusion du sang palestinien, ainsi qu’à participer à des manifestations massives le deuxième vendredi de colère en solidarité avec la population de Gaza et en rejet de la normalisation.

De son côté, le Parti du Progrès et du Socialisme a condamné dans les termes les plus fermes le massacre sioniste à l’hôpital baptiste, et a appelé le peuple marocain à accroître les formes et le rythme de sa solidarité et de son soutien au peuple palestinien résistant afin de mettre fin à cette sale guerre.

Il a appelé « à la fermeture du Bureau de liaison israélien à Rabat , tout en appelant à « agir rapidement et aux plus hauts niveaux et à prendre les positions nécessaires et fermes pour dissuader l’ennemi sioniste lâche et perfide, et mettre fin au génocide auquel nos frères et sœurs de Gaza et de Palestine sont soumis ».

Le bureau politique du Parti Travailliste de l’Approche Démocratique a également dénoncé ce massacre sioniste et la guerre d’extermination, appelant « la population à descendre dans les rues et sur les places de diverses villes et régions pour dénoncer ce crime odieux et exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien et exiger l’annulation immédiate de l’accord de normalisation traître avec l’entité sioniste, et la fermeture du soi-disant Bureau de liaison israélien avec Rabat et l’expulsion de son président.

Les Marocains sont également descendus dans la rue dimanche lors d’une manifestation d’un million de personnes, rejetant la normalisation et soutenant la Palestine à Rabat, et exigeant la fermeture du bureau de liaison sioniste à Rabat.

