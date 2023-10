Dans la soirée, la Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, a revendiqué dans une vidéo des tirs dans la journée contre la position al-Abad, située en face de la localité du sud Liban Houla, dans le secteur orientale de la frontière libanaise avec la Palestine occupée, précisant qu’elle est sous le commandement de la Division frontalière de la brigade Ramim qui fait partie du bataillon Est de la Division de Galilée 769.

La vidéo indique qu’elle abrite un centre d’écoute et de brouillage électronique avec et sans fil ainsi que des équipements de surveillance optique et un certain nombre de radars.