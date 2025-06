Le ministre iranien de la Santé, Mohammad Reza Zafarghandi a revelee ce samedi que deux femmes médecins et un enfant ont été tués et plusieurs membres du personnel médical ont été blessés dans des attaques israéliennes directes visant trois hôpitaux et six ambulances.

Selon le ministère de la Santé, les établissements médicaux iraniens bombardés par Israël sont :

L’hôpital pour enfants Hakim à Téhéran – 13 juin

Le ministère avait indiqué que cet hôpital a été frappé via un drone.

Le centre de santé Qasr-e Shirin – 13 juin L’hôpital Farabi à Kermanshah – 16 juin Le centre du Croissant-Rouge iranien à Téhéran – 18 juin

Selon le ministère iranien de la Santé, 430 civils iraniens sont tombés en martyrs et plus de 3 500 ont été blessés depuis le début de l’agression israélienne contre l’Iran.

Les dirigeants israéliens tentent de mobiliser l’opinion publique internationale suite aux dommages collatéraux causés par l’onde de choc à l’hôpital Soroka à Beersheba jeudi 19 juin, dans une attaque iranienne contre le quartier général du commandement et des renseignements de l’armée israélienne, qui lui est adjacent.

« Nous frappons des cibles militaires avec précision, des cibles nucléaires, des cibles légitimes, et ils frappent un hôpital… Ils frappent un hôpital où les gens ne peuvent même pas se lever et courir… Ils veulent nous anéantir tous », a argué Netanyahu.

Le président turc a tourné en dérision ces allégations. « Israël s’est plaint des dégâts causés à ses hôpitaux, mais il a jusqu’à présent mené plus de 700 attaques contre des établissements de santé rien qu’à Gaza », a-t-il raillé, selon l’agence turque Anadolu.

