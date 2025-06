Des militants du groupe propalestinien Palestine Action ont annoncé vendredi s’être introduits sur la plus importante base de l’armée de l’air au Royaume-Uni et avoir « endommagé » des avions militaires, un acte qualifié de « scandaleux » par le Premier ministre Keir Starmer.

Des images diffusées par Palestine Action sur X montrent une personne asperger de peinture rouge ce qui ressemble à un réacteur d’avion.

Le groupe affirme avoir « endommagé deux avions militaires » qui stationnaient sur la base de Brize Norton, dans l’Oxfordshire, au nord-ouest de Londres.

« Le Royaume-Uni est un participant direct au génocide à Gaza. L’armée (britannique) collecte des renseignements, ravitaille des avions de combat et envoie des armes utilisées pour accroître les attaques contre les Palestiniens », a déclaré le groupe pour expliquer son action.

Le ministère de la Défense a condamné cette action. La police a été chargée de l’enquête.

« L’acte de vandalisme commis à la base de la RAF Brize Norton est scandaleux », a réagi le Premier ministre Keir Starmer sur X.

« Un examen complet de la sécurité est en cours à Brize Norton », a souligné un porte-parole du chef du gouvernement. « Nous prendrons les mesures nécessaires pour enquêter et engager des poursuites », a-t-il ajouté.

L’incident « n’a pas interrompu les opérations » sur la base, a assuré ce porte-parole.

Brize Norton est la plus importante base de l’armée de l’air sur le sol britannique et sert d’appui pour les opérations et exercices britanniques à l’étranger. Des avions en décollent pour rejoindre la base d’Akrotiri à Chypre, la plus importante base militaire britannique dans la région.