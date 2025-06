L’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) a plus que vivement appelé les Démocrates de la Chambre des représentants à publier des messages de soutien indéfectible à Israël dans sa guerre contre l’Iran, ont appris The Prospect et Drop Site News, alors même que des législateurs des deux partis se sont réunis autour d’une résolution sur la loi sur les pouvoirs de guerre afin d’empêcher que les troupes ou les fonds américains ne soient utilisés dans un nouveau conflit au Moyen-Orient.

Un membre a rapporté qu’un collègue a reçu littéralement 100 appels téléphoniques de membres de l’AIPAC et de groupes de pression alliés. L’AIPAC exige que les membres démocrates de la Chambre des représentants déclarent explicitement “soutenir Israël” dans ses actions contre l’Iran visant à détruire la capacité nucléaire de la République islamique, et ajoutent que l’Iran “ne doit jamais se doter de l’arme nucléaire”.

Campagne contre J Street

En outre, l’AIPAC s’est donné beaucoup de mal pour dénigrer le groupe modéré pro-israélien J Street, tant dans des conversations privées avec des membres du Congrès qu’en public, cherchant à empêcher tout Démocrate d’utiliser J Street comme couverture pour s’écarter de la position maximaliste de l’AIPAC.

“Ils craignent que leurs membres au Congrès ne commencent à se tourner vers J Street et font tout pour l’empêcher”, a déclaré un assistant d’un démocrate.

“J’ai bien vu que l’AIPAC contestait ma déclaration”, a déclaré la représentante Pramila Jayapal, de l’État de Washington. “Ils s’en sont pris à J Street pour m’avoir soutenue, ce qui était ridicule”.

Pour se rendre compte à quel point les exigences de l’AIPAC sont extrêmes, il suffit de noter que la déclaration de J Street se contente d’appeler à la diplomatie tout en continuant à soutenir Israël.

“Nous appelons l’administration Trump à rechercher activement une résolution diplomatique à ce conflit aussi vite que possible, tout en indiquant clairement que les États-Unis feront le nécessaire pour défendre Israël et les troupes américaines contre toutes représailles”, indique la déclaration.

L’AIPAC a publié le même tweet en réponse à toute déclaration qui ne répond pas à ses attentes, comme celle du représentant Greg Casar du Texas, qui appelle à une résolution diplomatique : “Un schéma récurrent : les personnes soutenues par J Street publient des déclarations anti-israéliennes. On peut dire beaucoup que @jstreetdotorg, mais pas qu’il n’est pas pro-Israël”.

Ces messages reflètent la manière dont les intérêts particuliers façonnent les politiques à Washington, où une déclaration conforme est un indicateur que les lobbyistes peuvent citer pour montrer leur domination. Si tous n’ont pas reçu cette avalanche de communications de la part des responsables de l’AIPAC, en particulier les progressistes qui ont fait connaître leur point de vue sur les actions d’Israël, à en juger par une partie importante des démocrates de la Chambre des représentants, cette initiative semble porter ses fruits.

Des Démocrates se plient

D’après un examen des déclarations des membres sur leurs sites web du Congrès et sur les réseaux sociaux, 28 démocrates de la Chambre ont publié des messages indiquant explicitement “soutenir Israël” ou équivalent. Trente-cinq autres expriment leur soutien sans équivoque à Israël sans utiliser précisément les mots magiques “soutenir Israël”, mais ne laissent aucun doute quant à leur position. Seize autres expriment un soutien “modéré” à Israël, sans pour autant utiliser de langage radical.

Selon des sources proches du dossier, trois déclarations ont été particulièrement mises en avant par l’AIPAC comme modèles à suivre. Elles ont été publiées par les représentants Greg Landsman (D-OH), Mike Levin (D-CA) et George Whitesides (D-CA). Tous sont des membres “de fervents d’Israël” qui ont remporté des élections relativement serrées en 2024.

“Israël se défend légitimement et défend son peuple”, a déclaré Landsman dans sa déclaration. “Le programme nucléaire iranien n’est pas seulement une menace existentielle pour Israël et le Moyen-Orient, c’est une menace pour le monde entier… Je me tiens aux côtés d’Israël et du reste de l’Occident alors que nous faisons face ensemble à cette menace”.

Levin déclare de même que “le régime iranien […] ne doit jamais obtenir l’arme nucléaire […] On ne peut attendre d’aucune nation qu’elle reste les bras croisés alors qu’une autre menace ouvertement son existence”.

Whitesides, un nouveau venu du nord du comté de Los Angeles, emboîte le pas : “Le gouvernement iranien, qui sème mort et destruction à travers le Moyen-Orient depuis des décennies, ne peut être autorisé à développer une arme nucléaire opérationnelle, et nous devons soutenir notre allié Israël”.

Le groupe “Stand with Israel” comprend certains des suspects habituels soutenant depuis longtemps les actions d’Israël, des représentants Ted Lieu et Brad Sherman en Californie, à Debbie Wasserman Schultz et Lois Frankel en Floride, en passant par les “Problem Solvers” et les “New Democrats” comme Josh Gottheimer (D-NJ) et Brad Schneider (D-IL).

Mais les nouveaux élus et les membres issus d’États indécis sont également bien représentés, précisément le type de membres qui survivent grâce aux dons électoraux importants provenant d’organisations telles que l’AIPAC.

Les représentants de premier mandat Johnny Olszewski (D-MD), April McClain Delaney (D-MD),Herbert Conaway (D-NJ), John Mannion (D-NY) et Suhas Subramanyam (D-VA) ont tous explicitement rejoint le caucus “Stand with Israel”, tandis que les nouveaux membres Luz Rivas (D-CA), Sarah Elfreth (D-MD), Maggie Goodlander (D-NH), Laura Gillen(D-NY) et George Latimer (D-NY) ont approuvé sans toutefois utiliser la formulation explicite “soutenir Israël”.

D’autres membres engagés dans des batailles électorales difficiles, comme les représentants Jared Golden (D-ME) et Marie Gluesenkamp Perez (D-WA), ont également soutenu Israël, tout comme de nombreux membres du Congressional Black Caucus.

La représentante Mikie Sherrill (D-NJ), qui a récemment remporté l’investiture pour le poste de gouverneur du New Jersey, a également publié une déclaration reflétant son soutien indéfectible à Israël. Sa campagne pour les élections générales contre le Républicain Jack Ciattarelli sera extrêmement coûteuse.

Des dissidents timides

L’urgence de l’AIPAC peut s’expliquer par une dissidence quelque peu surprenante parmi certains Démocrates du Congrès contre les attaques coordonnées d’Israël contre des installations nucléaires, des sites militaires et des complexes résidentiels iraniens, qui ont tué des commandants iraniens de haut rang et six scientifiques nucléaires ainsi que des centaines de civils.

Par exemple, le sénateur Jack Reed (D-RI), membre éminent de la commission sénatoriale des forces armées, a déclaré que “la décision alarmante d’Israël de lancer des frappes aériennes contre l’Iran” constitue “une escalade irresponsable qui risque de déclencher des violences dans la région”.

D’autres vétérans de l’armée, comme Reed, tels que les représentants Seth Moulton (D-MA) et Jason Crow (D-CO), se sont montrés tout aussi sceptiques.

Le sénateur Ben Ray Luján (D-NM) a repris le discours de l’AIPAC, déclarant : “Personne ici ne conteste que l’Iran ne doit pas disposer de l’arme nucléaire”. Il a toutefois exprimé ses inquiétudes quant à la position du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, appelant à des “briefings sécurisés” qui, selon lui, n’ont pas encore eu lieu. Luján a également souligné les voix surprenantes de plusieurs Républicains, comme la représentante Marjorie Taylor Greene, qui ont plaidé en faveur de la non-intervention, signalant un changement potentiel dans l’opinion du Parti républicain.

Autorisation ou pas du Congrès

Ces timides divergences vis-à-vis de la ligne du parti ont soulevé de nouvelles questions cruciales sur les pouvoirs présidentiels en matière de guerre, plusieurs membres de la Chambre des représentants et du Sénat étant prêts à contester l’autorité exécutive alors que le président envisage des frappes aériennes contre l’Iran.

“La Constitution est très claire : aucun président ne peut bombarder un autre pays ou entrer en guerre avec lui sans l’autorisation du Congrès”, a insisté le sénateur Rand Paul (R-KY). “J’espère qu’il n’y aura pas d’implication américaine”.

Le sénateur Chris Murphy (D-CT) a fait écho à ces propos, affirmant que “le président ne peut pas entreprendre d’action militaire sans un vote du Congrès. À l’heure actuelle, je ne vois rien qui justifierait une intervention militaire directe des États-Unis pour renforcer notre sécurité”.

Deux projets de loi visent à faire obstacle à l’intervention américaine. Le premier, présenté par le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders, s’intitule “No War With Iran Act” [loi contre la guerre avec l’Iran] et compte sept co-organisateurs démocrates. Le second, présenté par le sénateur Tim Kaine, s’intitule “War Powers Resolution” [résolution sur les pouvoirs de guerre] et cherche à réaffirmer l’autorité du Congrès sur les engagements militaires.

À la Chambre des représentants, le député Thomas Massie (R-KY) a annoncé lundi son intention de présenter une résolution sur les pouvoirs de guerre, qui a rapidement obtenu le soutien de 15 membres démocrates.

Confiance en Trump

Mais plusieurs autres sénateurs américains semblent avoir renoncé au rôle constitutionnel qui leur revient en matière d’autorisation d’actions militaires, déclarant leur opposition générale à une intervention au Moyen-Orient mais, selon les termes du sénateur républicain de l’Indiana Jim Banks, leur “confiance” absolue en Trump.

“Je fais confiance au président Trump. C’est le commandant en chef. C’est lui qui décidera de notre rôle”, a déclaré Banks. Il a présenté Trump comme le seul garant de la paix, affirmant que “le président Trump est le plus grand artisan de la paix que j’ai connu. Si quelqu’un peut éviter la guerre au Moyen-Orient et ramener la paix, c’est bien lui. Il l’a déjà fait”.

Banks, un vétéran de l’Afghanistan, a associé sa position à un rejet plus large des “guerres interminables”, s’engageant à consacrer son temps au Congrès à empêcher un autre bourbier comme celui de l’Afghanistan.

“C’était une erreur, une guerre interminable. Nous ne devons plus jamais refaire une telle erreur. Mais le président Trump veillera à ce que cela ne se reproduise pas”.

La sénatrice Elizabeth Warren (D-MA), co-organisatrice de la loi “No War With Iran Act”, a vertement critiqué les Républicains du Sénat pour leur incapacité apparente à défier Trump, ironisant : “Ils ont tous été décervelés. Aucun d’entre eux ne semble capable de tenir tête à Donald Trump, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas respecter leur serment à la Constitution”.

La pression des électeurs

Interrogés sur la pression exercée par leurs électeurs, les sénateurs ont rapporté différents niveaux d’engagement. Le sénateur John Fetterman (D-PA), qui a exprimé son soutien à une action contre l’Iran, a déclaré n’avoir rencontré que peu de résistance, affirmant : “Je pense que nous devons agir contre l’Iran”.

Le sénateur Tommy Tuberville (R-AL) a rejeté les préoccupations de ses électeurs, soulignant : “Ici, chacun vit sa vie. C’est très loin d’ici”. Il s’en est remis au jugement de Trump, ajoutant : “Quelle que soit la décision du président Trump, je suis prêt à les aider”.

Le sénateur Bill Hagerty (R-TN) a mis en parallèle les opinions de ses électeurs et la volonté de Trump de mettre fin au “carnage”, déclarant : “La pression que je ressens est la même que celle exprimée par le président Trump. Il veut que cela cesse”.

Le sénateur John Boozman (R-AR) a reconnu l’inquiétude généralisée, déclarant : “Le pays tout entier est très préoccupé par ce qui se passe là-bas”, mais il a évité de s’engager sur une position précise.

À l’inverse, le sénateur Murphy a noté un manque d’enthousiasme pour la guerre parmi ses électeurs, déclarant : “Ce pays n’a pas envie d’une autre guerre au Moyen-Orient”. Luján a souligné la nécessité d’une plus grande transparence, suggérant que le malaise du public et du Congrès résulte d’un manque d’informations.

C’était également l’avis du représentant Ro Khanna (D-CA), l’un des premiers coorganisateurs de la résolution sur les pouvoirs de guerre à la Chambre, qui a présenté le débat en termes politiques.

“Donald Trump a pris le parti de la guerre en 2016 et en 2024. Nous avons une chance de reprendre le dessus en nous opposant clairement aux frappes de Netanyahu et en nous exprimant avec fermeté en faveur de la diplomatie”, a déclaré Khanna. “Les Démocrates sous-estiment à quel point les Américains ordinaires sont fatigués de la guerre”.

Sources : Par David Dayen & Ryan Grim, le 18 juin 2025 ; Traduit par Spirit of Free Speech