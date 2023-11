Les brigades al-Qassam du Hamas ont annoncé ce mardi 7 novembre avoir détruit 9 chars et véhicules de transport israéliens aux abords du camp al-Shati’, au nord-ouest de Gaza, au nord de Beit Hanoun à l’aide de deux obus al-Yassin 105.

Lundi, le porte-parole des Brigades avait fait état que 27 véhicules militaires israéliens avaient été détruit partiellement ou entièrement durant les 48 dernières heures sur les axes des combats.

Pour sa part, l’armée israélienne dit avoir coupé la bande de Gaza en deux séparant son nord de son sud et avoir encerclé la ville de Gaza.

Selon des observateurs, 11 jours après le lancement de l’opération terrestre, les forces d’occupation israéliennes sont toujours incapables de prendre d’assaut les régions urbaines dans le secteur nord de la bande de Gaza.

Les Brigades ont diffusé des images de combats à Beit Lahia, dans le nord-est de la bande de Gaza, datant du dimanche 5 novembre dernier et montrant des véhicules israéliens sous les feux des al-Yassin 105.

Selon al-Mayadeen, les troupes israéliennes ont battu en retraite de la zone qu’elles ont tenté d’investir à l’est du quartier Zaytoun, des périphéries nord du camp al-Shati’, et de l’est de Beit Hanoun. Et elles sont toujours stationnées dans les zones ouvertes qu’elles avaient investies les premiers jours de l’incursion terrestre.

Ces dernières 24 heures, l’armée israélienne n’a plus diffusé des images sur son incursion dans les quartiers résidentiels de Beit Hanoun, Beit Lahia et les banlieues est et ouest de la ville de Gaza, constate al-Mayadeen.

Ce mardi, les Brigades al-Qassam ont diffusé des images vidéo sur des combats au sol au cours desquels leurs combattants utilisent des obus de mortier.

Il s’agit d’une arme d’artillerie facilement portable et maniable, rapporte al-Jazeera. Son canon qui est alimenté à la main dirige l’obus sur un trajet parabolique pour frapper une cible relativement lointaine depuis le haut. Il peut lancer 30 obus par minutes.

Selon al-Jazeera, deux types de canon sont utilisés par les Brigades al-Qassam : 82 mm et 120 mm avec des portées respectives de 5,5 km et 7,5 km. Sa portée minimale se situe autour de 75 à 100 mètres.

En outre, l’armée israélienne a officiellement, indiqué que 35 soldats ont été tués dans ces combats alors que le chiffre des blessés est de 350, dont 150 qui ont été transportés dans les hôpitaux via les hélicoptères.

Des responsables du Hamas dont le porte-parole des brigades Abou Ubaida, ont assuré que les Israéliens ne révèlent pas les chiffres exacts de leurs pertes, lesquels ne peuvent être vérifiés de source indépendante, sur fond de censure imposée au médias israéliens.

Source: Divers