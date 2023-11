Le vice-secrétaire général du Hezbollah a salué l’opération « sans précédent » Déluge d’Al-Aqsa contre le régime israélien, la décrivant comme un « tournant » pour l’avenir de la Palestine.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa « est une opération exceptionnelle sans précédent depuis l’établissement du régime sioniste en 1948 et nous pensons qu’elle marquera un tournant pour l’avenir », a déclaré le cheikh Naïm Qassem, invité de l’émission « Face to Face » de PressTV le mardi 7 novembre.

« Cela a semé les graines qui mèneraient à la régression et à la chute du régime, puisqu’il a révélé que les services de sécurité israéliens sont extrêmement faibles. L’armée israélienne est très faible. Et les politiciens ne savent rien et sont incapables d’envisager l’avenir », a-t-il ajouté.

Cheikh Qassem a poursuivi en affirmant qu’Israël était « une entité artificielle » qui montre qu’il a de la force, à première vue, mais qu’en réalité, il a une profonde faiblesse, non seulement dans son occupation et son projet agressif, mais aussi dans la performance de son appareil militaire et sécuritaire.

Le responsable du Hezbollah a en outre noté que « la grande et merveilleuse » opération Tempête d’Al-Aqsa était le fruit d’une résistance digne et influente » et était « révélatrice du courage, de l’audace et de la droiture » des Palestiniens.

« Nous considérons que ce à quoi nous assistons est une grande opération qui aura un impact sur la cause palestinienne », a-t-il déclaré.

Le cheikh Qassem a également souligné que l’objectif de tous les groupes de résistance était de vaincre ‘Israël’ et de remporter la victoire. Par conséquent, a-t-il dit, les groupes de résistance doivent coopérer puisque « cette opération a été un grand succès ».

« La victoire de l’une des factions de l’axe de la Résistance est celle de tous les groupes de résistance dans la région », a-t-il souligné.

Concernant l’action militaire du Hezbollah en soutien aux Palestiniens, le cheikh Qassem a déclaré que la participation du mouvement libanais à cette bataille faisait partie intégrante de l’opération de la Résistance, soulignant que des efforts conjoints sont nécessaires pour mettre fin à l’agression israélienne contre les civils dans la bande de Gaza assiégée.

Source: Avec PressTV