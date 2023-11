Le Chef adjoint du Bureau politique du Hamas, Cheikh Saleh Al-Arouri a accusé ce Mercredi « les pays arabes interceptent les missiles de la résistance au Yémen », ajoutant « nous encourageons davantage d’attaques contre cette entité de la part des pays arabes ».

Cheikh Saleh Al-Arouri a affirmé que » malheureusement, les drones et les missiles yéménites sont interceptés aussi bien par les pays arabes que par les Américains. Je me demande pourquoi les pays arabes interceptent les missiles se dirigeant vers l’entité ? »

Et de poursuivre : »Il faut discuter de la phase post-occupation et non des illusions de la phase post-Hamas ».

Il a souligné « au Yémen, il y a une déclaration officielle de guerre et des lancements de missiles et de drones contre cette entité » notant .

Cheikh Saleh Al-Arouri a noté que « la résistance irakienne frappe les bases américaines en Syrie et en Irak, et nous encourageons davantage d’attaques contre l’entité depuis n’importe quelle région arabe ou islamique ».

Et de conclure : » L’occupation doit payer le prix et libérer les prisonniers en échange des prisonniers, et nous prenons cela au sérieux. »

Source: Médias