Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qods, Abou Hamza, a affirmé jeudi » la résistance estime qu’elle n’est pas responsable envers les prisonniers ennemis à la lumière des bombardements barbares sur chaque centimètre carré de Gaza ».

Abou Hamza a déclaré : « Notre peuple est exposé aux pires types de crimes et de massacres au milieu d’un silence complet », notant que « nos résistants repoussent les colonnes de chars et les mercenaires ennemis sur tous les fronts des combats ».

Il a souligné que « la résistance se porte bien, et notre ennemi qui essaie d’avancer souffre en perdant ses chars, devenus des cercueils portables », soulignant que « la résistance est confrontée à une guerre mondiale, dont le but est d’éradiquer notre peuple palestinien, et que l’ennemi vise tout, même ses prisonniers ».

Il a ajouté : « Nous faisons partie intégrante de l’opération déluge d’Al-Aqsa et nous sommes aux côtés des Brigades Al-Qassam ».

Aujourd’hui, la Maison Blanche a prétendu, dans un communiqué, que l’occupation israélienne a accepté une « trêve quotidienne de quatre heures dans le nord de la bande de Gaza ».

Le coordonnateur des communications stratégiques de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que « le premier corridor de ce type, ouvert entre 4 et 5 heures par jour, a permis, ces derniers jours, à des milliers de personnes d’atteindre les régions du sud ».

Kirby a ajouté, lors d’un point de presse, que « le deuxième tracé le long de la route côtière permettra à des milliers de personnes d’atteindre des zones plus sûres dans le sud ».

Il a prétendu que « la trêve humanitaire de quatre heures, qu’Israël a commencé à mettre en œuvre dans le nord de Gaza, pourrait permettre un passage sûr aux prisonniers », notant que « la trêve sera annoncée trois heures à l’avance ».

