Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a révélé aujourd’hui jeudi « le lancement d’une série de missiles sur plusieurs cibles sensibles de l’entité ennemie sioniste, au sud des territoires palestiniens occupés », notant que « parmi elles se trouvaient des cibles militaires à Eilat ».

Il a affirmé que « l’opération a atteint ses objectifs et a entraîné des pertes directes malgré la censure de l’ennemi ».

Saree a souligné que « les forces yéménites continuent de mener leurs opérations militaires, en soutien à l’oppression du peuple palestinien, jusqu’à ce que cesse l’agression israélienne contre la bande de Gaza ».

Hier mercredi, les forces armées yéménites ont annoncé l’abattage d’un drone espion américain MQ9 au-dessus des eaux territoriales yéménites.

Après le démenti initial américain, les médias militaires des forces armées yéménites ont montré des scènes de leur destruction. Un commentaire américain est intervenu après la vidéo, dans un communiqué de presse, confirmant la destruction d’un drone des forces américaines.

Le porte-parole du mouvement Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a souligné que « les forces armées yéménites poursuivront leurs opérations de soutien à Gaza, jusqu’à ce que cesse l’agression israélienne contre elle ».

Jusqu’à présent, Sanaa a lancé un certain nombre de frappes contre les forces d’occupation israéliennes, en lançant un certain nombre de missiles ailés et de drones, sur des cibles militaires israéliennes vitales et stratégiques dans la colonie Eilat et dans le Néguev, au sud de la Palestine occupée.

