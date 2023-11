Le chef du bureau politique du Hamas Ismail Haniyeh a assuré que l’ennemi sioniste a cédé aux conditions posées par son mouvement pour l’échange des détenus.

Selon les termes de l’accord conclu sous l’égide du Qatar et de l’Egypte, 50 détenus israéliens, des femmes et des enfants de moins de 19 ans retenus par le Hamas devraient être libérés en échange de la libération de 150 détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, également des femmes et des enfants de moins de 19 ans.

Pour le premier jour, un groupe de 39 détenus palestiniens, formés de 24 femmes et 15 enfants devraient être relâchés en échange de 13 détenus israéliens, séquestrés chez le Hamas.

Commentant l’entrée en vigueur ce vendredi de la trêve provisoire de 4 jours, Haniyeh a assuré que le Hamas la respectera tant que l’entité sioniste la respectera.

Les principales idées de son discours prononcé depuis Doha :

Avec l’aide de Dieu et la persévérance épatante de notre peuple, depuis le 7 octobre et jusqu’à la confrontation à la distance zéro avec les forces d’occupation, dans le cadre la complémentarité entre l’action politique et l’action militaire et avec le soutien des libres du monde entier, nous sommes parvenus à affronter l’occupation et a briser sa volontés et faire avorter ses plans en dépit des grandes souffrances infligées.

L’ennemi avait misé sur la récupération des prisonniers chez les Qassam et la résistance en tuant et en commettant le génocide et toutes les formes de terrorisme.

L’ennemi avait assuré qu’il n’acceptera de cessez-le-feu ni n’acceptera la décision du Conseil de sécurité qui stipulait la nécessité d’une trêve humanitaire.

Après 50 jours de barbarie et face à la persévérance de notre peuple et à sa résistance qui l’a affrontée sur tous les fronts de combat avec un grand courage, il a fini par céder aux conditions de la résistance.

Nous avons mené sous l’égide du Qatar et de l’Egypte, tout en consultant les factions de la résistance, des négociations ardues ces dernières semaines.

Nous sommes engagés dans la trêve tant que notre ennemi y est engagé.

Nous saluons les efforts pour mettre fin à l’agression contre notre peuple, suspendre l’embargo sur Gaza, échanger les détenus, stopper les agressions contre la mosquée al-Aqsa et permettre à notre peuple d’instaurer son Etat indépendant avec al-Qods comme capitale et le droit d’autodétermination et de retour.

Nous soulignons l’importance des efforts continus des pays arabes et amis, à leur tête la Chine et la Russie, pour permettre à notre peuple de réaliser ses ambitions nationales et garantir que l’occupation n’échappe pas aux échéances de cette bataille.

Nous saluons le refus arabe et islamique de s’immiscer dans le sort de Gaza après l’agression et le refus du déplacement des Palestiniens, notamment de la part de la Jordanie et d’Égypte, et dont la position a été claire et décisive.

Nous saluons notre peuple à Gaza, dont la fermeté a été le facteur central pour forcer l’ennemi et ses alliés à battre en retraite.

Nous saluons les peuples de notre nation et les peuples libres du monde. Nous apprécions hautement la poursuite de leurs mouvements et de leurs activités de masse pour soutenir Gaza, sa résistance et la bataille de la Palestine vers la liberté et la libération. La poursuite de cet effort apprécié ainsi que son escalade par tous les moyens et dans tous les domaines.

Nos salutations à la Résistance islamique au Liban, qui a bataillé tout au long de la ligne de front de la Galilée occupée et qui a offert des dizaines de martyrs aux côtés des martyrs de notre peuple au Liban, dont le dernier est le martyr Qassami Khalil Al-Kharaz.

Les frères du Yémen ont exprimé avec force et puissance leur solidarité avec leurs frères de Palestine. Nous remercions la résistance irakienne qui participe à cette bataille avec vigueur et bravoure.

