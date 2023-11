Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé le vendredi 24 novembre que Madrid était ouverte à la reconnaissance unilatérale d’un État palestinien, même si cela allait à l’encontre de l’opinion de l’Union européenne (UE).

« Je pense que le moment est venu pour la communauté internationale et en particulier pour l’Union européenne et ses États membres, de reconnaître l’État de Palestine », a déclaré Sanchez aux médias lors d’une conférence de presse tenue du côté égyptien du poste-frontière de Rafah.

Sanchez a fait savoir qu’idéalement, la reconnaissance viendrait d’un seul coup avec la participation d’au moins plusieurs États membres.

« Mais si ce n’est pas le cas, l’Espagne prendra, bien sûr, ses propres décisions », a indiqué le Premier ministre espagnol nouvellement réélu, qui avait précédemment promis que la reconnaissance de l’État de Palestine était une priorité pour son prochain mandat.

Vendredi, une trêve humanitaire temporaire entre ‘Israël’ et les factions de la résistance palestiniennes est entrée en vigueur à 07h00 heure locale (05h00 GMT).

L’accord de trêve humanitaire comprend la libération de 50 prisonniers israéliens de Gaza en échange de la libération de 150 Palestiniens des prisons israéliennes, ainsi que l’entrée de centaines de camions chargés d’aide humanitaire et médicale et de carburant dans toutes les zones de la bande de Gaza.

Au cours des 48 derniers jours, l’armée d’occupation israélienne a lancé une guerre dévastatrice contre l’enclave assiégée, faisant plus de 14 854 martyrs Palestiniens, dont 6 150 enfants et plus de 4 000 femmes, ainsi que plus de 36 000 blessés, dont plus de 75% sont des enfants et des femmes, outre les personnes portées disparues sous les décombres, selon des sources officielles palestiniennes.

Source: Agences