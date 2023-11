Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé le martyre d’un membre de son conseil militaire et commandant de la Brigade du Nord, Ahmed al-Ghandour Abou Anass, ainsi qu’un groupe de ses dirigeants qui se sont soulevés lors de la bataille héroïque du déluge d’Al-Aqsa ».

Les Brigades Al-Qassam ont publié samedi une brève déclaration dans laquelle elles ont confirmé le martyre du commandant Al-Ghandour, et plusieurs commandants de la faction du Nord des Brigades al-Qassamy, à savoir le martyr commandant Wael Rajab, le martyr commandant Raafat Salman et le martyr commandant Ayman Siam.

Les Brigades ont affirmé que « les dirigeants martyrs ont réalisé des actes d’héroïsme et d’honneur dans la bataille du déluge d’Al-Aqsa, promettant devant Dieu qu’ils continueraient sur leur chemin et que leur sang sera une lumière pour les moudjahidines et un coup contre les occupants ».

Il convient de noter que le martyr Al-Ghandour est considéré comme l’un des premiers résistants à avoir rejoint les Brigades Al-Qassam dans les années 1980. Il est responsable de l’organisation de dizaines d’opérations martyres au cours des premières années de l’Intifada Al-Aqsa. Il a été victime d’une tentative d’assassinat ratée par « Israël » en septembre 2002 et a été détenu dans les geôles de l’occupation, où il est passé six ans . Il a également passé cinq ans en détention dans les prisons de l’Autorité.

En 2017, le Département d’État américain a inscrit le martyr Al-Ghandour sur ses listes de terrorisme, affirmant « qu’il constitue une menace pour la sécurité nationale américaine ».

Les médias palestiniens ont rapporté des scènes des funérailles des dirigeants des Brigades Al-Qassam tombés en martyr dans le nord de la bande de Gaza avant la trêve actuelle qui a temporairement arrêté les combats dans la bande, sachant que cette trêve est violée par l’entité sioniste.

Pour rappel, au début de la bataille déluge d’Al-Aqsa, Al-Qassam avait annoncé le martyr du commandant de sa brigade de la région centrale et un membre de son conseil militaire, le martyr Ayman Nawfal Abou Ahmed, assassinés par le Shin Bet qui a reconnu l’assassinat avec le soutien de l’armée d’occupation, qualifiant le martyr comme étant « l’un des hauts dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza ».

