L’armée américaine a affirmé que les forces armées yéménites ont tiré deux missiles balistiques en direction de l’USS Mason, un destroyer de classe Arleigh-Burke, dans le golfe d’Aden.

Dans un communiqué publié tôt ce lundi matin 27 novembre, le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) a indiqué que le destroyer avait été pris pour cible après avoir aidé le navire-citerne Central Park qui avait été saisi dans le golfe d’Aden.

« Les missiles ont atterri dans le golfe d’Aden à environ dix milles marins des navires », ajoute le communiqué.

« Aucun dommage n’a été signalé sur l’un ou l’autre des navires lors de cet incident. », précise le communiqué.

On Nov. 26, the USS MASON (DDG 87), with allied ships from our coalition counter-piracy task force (TF 151), and associated aircraft responded to a distress call from the M/V CENTRAL PARK, a commercial vessel, that they were under attack by an unknown entity. Upon arrival,… pic.twitter.com/ASmM3b0xrf

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 27, 2023