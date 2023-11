Le journal Yedioth Ahronoth a assuré que l’armée israélienne n’a pas encore mis le pied sur 80% du territoire de la bande de Gaza et que les opérations terrestres entamées depuis plus d’un mois étaient concentrées dans certaines zones et quartiers situés au nord de la bande.

Le journal israélien a ajouté que la réalisation des objectifs de guerre visant à éliminer le Mouvement de la résistance islamique Hamas est encore loin et nécessite de surmonter de nombreux défis.

Le journal souligne également que l’armée israélienne n’a pas encore pris le contrôle de la ville de Jabalia, ni atteint le quartier de Shoujaiya, où elle avait subi de lourdes pertes et mené de violents combats lors de la guerre de 2014.

Le journal a également confirmé que les Brigades Al-Qassam contrôlent toujours des bastions dans le nord de la bande de Gaza, malgré les déclarations des commandants militaires israéliens qui ont déclaré que le Hamas y avait perdu son contrôle.

Dans un contexte connexe, un analyste militaire israélien a déclaré que le Hamas « avait arraché l’œil à Israël » avec la scène de la remise des prisonniers à la Croix-Rouge depuis le cœur de la ville de Gaza dimanche soir, dans une soudaine démonstration de force de la résistance.

Amir Bohbot, un analyste militaire du site d’information israélien Walla, a écrit dans son article intitulé « Un doigt dans l’œil d’Israël : la vidéo qui a révélé le véritable propriétaire»: « Les images diffusées par le Hamas montrent la libération des personnes kidnappées près du monument de la Résistance dans la ville, soulevant des questions sur le niveau de contrôle israélien sur la région et le niveau d’engagement à poursuivre l’opération. »

Ce qui selon lui a suscité le mécontentement des Israéliens, car ces images ont sapé le récit de leur armée ces derniers jours selon lequel elle avait pris le contrôle de la ville de Gaza et y avait éliminé les combattants du mouvement.

La scène semblait être complètement contradictoire avec ce récit, puisque les combattants d’Al-Qassam sont sortis en tenue militaire complète et semblaient contrôler totalement des lieux.

Bohbot a ajouté : « Devant des centaines de partisans et sous leurs acclamations, les otages ont été libérés hier soir lors de la troisième étape près du monument de la Résistance dans la ville de Gaza. Il y a une statue d’une main tenant des insignes de l’armée israélienne, en référence aux deux soldats Hadar Goldin et Oron Shaul, dont les corps sont détenus dans la bande de Gaza depuis 2014. »

Face à ces scènes, il s’est demandé avec scepticisme : « Qui est le véritable propriétaire de Gaza ? » Notant que l’armée d’occupation avait exécuté la politique de la terre brûlée et provoqué des destructions massives dans le nord de la bande de Gaza avant de prendre d’assaut la zone, pour ensuite annoncer qu’elle le contrôlait.

La chaine qatarie al-Jazeera a filmé une tenue militaire israélienne, une insigne et des munitions qui ont été retrouvées à Beit Hanoune, au nord-ouest de la bande de Gaza.

Source: Médias