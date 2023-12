La Résistance islamique en Irak a annoncé ce Mercredi soir avoir ciblé , pour la deuxième fois avec un drone la base d’occupation américaine Ain al-Assad dans l’ouest du pays en réponse aux crimes de l’occupation israélienne à Gaza et au soutien américain à leur égard.

Cette attaque survient quelques heures aprés celle de ce matin, où la résistance en Irak a ciblé avec un drone la base d’occupation américaine Ain al-Assad, à l’ouest du pays.

Par ailleurs, une attaque de drone a visé les forces américaines au niveau de la base américaine Al-Harir dans le gouvernorat d’Erbil.

Plus tôt, des sources avaient confirmé que la Résistance islamique irakienne avait pris pour cible la base aéroportuaire américaine Kharab al-Jir, dans la campagne nord de Hasakah.

Il y a deux jours, un responsable du Pentagone a rapporté que les forces américaines et les forces de la coalition internationale avaient été soumises à au moins 76 attaques en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre dernier.

Le responsable a affirmé que les attaques avaient été menées par des drones, des missiles et des missiles balistiques à courte portée, avec 36 attaques en Irak et 40 attaques en Syrie.

Il convient de noter que la résistance a ciblé des dizaines de fois des bases américaines en Syrie et en Irak, à l’aide de grenades propulsées par fusée, de drones et de missiles balistiques à courte portée.

La Résistance islamique en Irak a annoncé qu’elle considérait les bases américaines en Syrie et en Irak comme une cible légitime, en raison du rôle principal joué par les Américains dans la guerre contre Gaza.

Source: Médias