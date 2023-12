Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a soumis au président du Conseil de sécurité de l’ONU une lettre dans laquelle il a utilisé, pour la première fois sous son règne, l’article 99 de la Charte des Nations Unies, appelant le Conseil à imposer un cessez-le-feu à Gaza à des fins humanitaires.

Ce faisant, Guterres s’est appuyé sur l’article 99 de la Chartedes Nations Unies, rarement utilisé, qui lui permet d’attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute question qu’il considère comme susceptible de menacer la protection de la paix et de la sécurité internationales ».

« Nous sommes confrontés à un grave danger d’effondrement du système humanitaire », a écrit Guterres dans une lettre adressée aux 15 membres du Conseil.

Et de poursuivre : »La situation se détériore rapidement et se transforme en une catastrophe avec des conséquences potentiellement irréversibles pour l’ensemble des Palestiniens ainsi que pour la paix et la sécurité dans la région. »

Guterres a exhorté les membres du Conseil de sécurité de l’ONU à aller de l’avant pour éviter une catastrophe humanitaire.

À son tour, le porte-parole officiel du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré que « c’était la première fois que Guterres faisait cela depuis qu’il assume sa fonction de SG de l’ONU depuis 2017″.

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a précédemment soumis au Conseil de sécurité de l’ONU son rapport sur une série de propositions pour mettre en œuvre la résolution 2712, qui appelle à des trêves humanitaires à Gaza.

Le mois dernier, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s’est rendu au terminal de Rafah, soulignant que » le peuple palestinien ne doit pas être puni deux fois, par la guerre et par le refus de l’aide ».

